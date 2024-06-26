Институт биоорганической химии привлек к разработке нового антитела от COVID-19 суперкомпьютер

Институт биоорганической химии к разработке антитела против коронавируса с новым механизмом действия привлек суперкомпьютер «Ломоносов-2». Новый препарат будет расщеплять спайковый белок возбудителя. Работы при поддержке РНФ должны завершиться в этом году.

Институт биоорганической химии им. Шемякина и Овчинникова (ИБХ) заключил договор на использование вычислительных ресурсов и проведение расчетов на суперкомпьютере «Ломоносов-2», обратил внимание «ФВ».

Работы выполняются в рамках разработки каталитического антитела к спайковому белку нового коронавируса, указано в договоре. Документ есть в распоряжении «ФВ».

Услуги пользования суперкомпьютером предоставляет научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета (МГУ). Работы с использованием ресурсов суперкомпьютера «Ломоносов-2» планируются до середины ноября 2024 года, указано в договоре. Стоимость работ приближается к 900 тыс. руб.

«Ломоносов-2» входит в десятку самых мощных суперкомпьютеров стран СНГ и ТОР500 наиболее мощных компьютеров мира по состоянию на июнь текущего года.

Разработка ведется при поддержке и финансировании Российского научного фонда (РНФ), указано в договоре.

В описание проекта ИБХ на сайте РНФ включены характеристики разрабатываемого антитела, обнаружил «ФВ». Оно будет отличаться от существующих антител против COVID-19 новым механизмом действия.

Фото: 123rf.com

Елена Воронина

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