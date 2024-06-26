Минздрав зарегистрировал антибиотик джозамицин

Минздрав зарегистрировал антибиотик с МНН джозамицин. Регистрационное удостоверение принадлежит компании «Промомед Рус». В конце 2023 года Astellas прекратила поставки оригинального препарата.

В госреестре лекарственных средств появилась запись о регистрации препарата «Вильпрамицин Сар» (МНН джозамицин). Препарат выпускается на производственной площадке «Промомед Рус» – «Биохимик» в Саранске. Регистрационное удостоверение действует до конца 2024 года.

Препарат выпускается в форме диспергируемых таблеток в дозировке 1000 мг.

Оригинальный препарат под торговым наименованием «Вильпрафен» выпускала компания Astellas. В декабре 2023 года она объявила о прекращении поставок препарата в Россию. Тогда производитель объяснил, что в 2020 году провел глобальный бизнес-анализ и принял решение не только в России, но и на мировом рынке прекратить выпуск антибиотика «Вильпрафен» во всех формах. В России были зарегистрированы таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, суспензия 125 мг/5 мл, 250 мг/5 мл, 500 мг/5 мл, а также «Вильпрафен Солютаб», диспергируемые таблетки 1000 мг.

Джозамицин не используется в США, но есть в нескольких странах Европы. В феврале 2023 года Astellas объявила о прекращении поставок препарата во Францию, также в лекарственных онлайн-справочниках Испании указано, что регистрация препарат отменена.

Фото: freepik

Елена Калиновская

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