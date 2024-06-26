Предложения фармрозницы не вошли в поправки ко второму чтению проекта о налоговой реформе

В проекте поправок к проекту федерального закона о налоговой реформе, подготовленном Минфином ко второму чтению в Госдуме, не отражены предложения, внесенные фармацевтическими объединениями. Так, ААУ (СРО) «СоюзФарма» и СРО «Ассоциация независимых аптек» просили исключить из видов деятельности, облагаемых НДС, розничную торговлю лекарственными препаратами организациями, применяющими УСН, с оборотом меньше 200 млн руб., а для остальных сделать этот переход поэтапным.

Минфин подготовил проект поправок к законопроекту № 639663-8 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (о налоговой реформе) ко второму чтению в Госдуме (документ имеется в распоряжении «ФВ»). Однако в нем не отражены предложения, внесенные фармацевтическими объединениями.

На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект № 639663-8 о совершенствовании налоговой системы. Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 января 2025 года. Для юрлиц ставка налога на прибыль будет повышена с нынешних 20 до 25%. Для малого и среднего бизнеса предлагается поэтапно увеличивать пороги применения упрощенной системы налогообложения (УСН) по доходам до 450 млн руб. в год (сейчас около 265 млн руб.), а по основным средствам — до 200 млн руб. (сейчас около 150 млн руб.).

СРО фармацевтической розницы считают, что реформа негативно отразится за небольших, одиночных аптеках. Например, в ассоциации «СоюзФарма» подсчитали, что ежемесячные отчисления таких организаций вырастут до шести раз, и попросили исключить из видов деятельности, облагаемых НДС, розничную торговлю лекарственными препаратами для организаций на УСН с оборотом меньше 200 млн руб. в год. Вдобавок ассоциация инициировала повышение порога размера дохода, до которого налогоплательщики, применяющие УСН, могут быть освобождены от уплаты НДС, до 120 млн руб. Соответствующее письмо было направлено руководителю Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову.

СРО «Ассоциация независимых аптек» также обратилась в Минфин и Минэкономразвития с просьбой поднять порог для аптек, работающих на УСН, до текущего лимита применения «упрощенки» в 265,8 млн руб. По мнению руководства СРО, новая ставка НДС станет неподъемной для ряда аптек, поставив их на грань закрытия. Ответа на это обращение пока не последовало, сообщили «ФВ».

То, что инициативы СРО не нашли отражения в новом проекте законопроекта, вполне естественно, полагает исполнительный директор ААУ (СРО) «СоюзФарма» Мария Литвинова.

«Подобный законопроект не может отражать особенности каждой отрасли, так что мы и не ждем, что в него войдут изменения, касающиеся фармацевтической розницы, за которые мы выступаем, — прокомментировала «ФВ» эксперт. — Это может произойти позже, в формате подзаконных актов. Мы в любом случае будем продолжать доносить свою позицию до Минфина, Минздрава, Госдумы. Если же налоговая реформа будет принята без учета наших предложений, это неизбежно приведет к тому, что небольшие аптеки станут продаваться».

По словам Литвиновой, продаваться не значит закрываться, поэтому катастрофической ситуации с доступностью лекарственной помощи никто не ждет. С другой стороны, у отрасли есть масса других вопросов, связанных с налоговой реформой.

«Например, как будет происходить переход на НДС в середине года? — поинтересовалась Литвинова. — В любом случае эта ситуация в очередной раз указывает на актуальность принятия отдельного ОКВЭД для аптек. Только когда это будет сделано, мы сможем увидеть реальное положение аптек, оценить их вклад в экономику и сделать соответствующие выводы».

Фото: 123rf.com

Екатерина Погонцева

pharmvestnik