FDA одобрило два новых биоаналога для лечения заболеваний сетчатки и бляшечного псориаза

Препарат, разработанный корейской компанией Samsung Bioepis, будет продаваться в США компанией Sandoz. Samsung Bioepis и Sandoz заключили соглашение о коммерциализации еще в сентябре 2023 года, охватывающее США, Канаду, Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ), Швейцарию и Великобританию. В США срок действия лицензии на Pyzchiva начнется 22 февраля 2025 года в соответствии с мировым и лицензионным соглашением между Samsung Bioepis и Janssen Biotech Inc.

Samsung Bioepis имеет в своем портфеле 11 биоаналогов в области иммунологии, онкологии, офтальмологии, гематологии, нефрологии и эндокринологии. По состоянию на июнь 2024 года семь из них одобрены в США, и четыре уже коммерчески доступны.

Ahzantive (aflibercept-mrbb) от Formycon и Klinge Biopharma предназначен для лечения неоваскулярной возрастной макулярной дегенерации (нВМД), диабетического макулярного отека, диабетической ретинопатии и макулярного отека вследствие окклюзии вен сетчатки. Одобрение ЛП также было получено на основе комплексной оценки данных, подтверждающих сопоставимость с эталонным препаратом Eylea по эффективности, безопасности и фармакокинетике.

С 1980-х годов биофармацевтические препараты революционизировали лечение серьезных заболеваний, таких как рак, диабет, ревматоидный артрит, рассеянный склероз и заболевания глаз. В ближайшие годы многие из них потеряют патентную защиту, и к 2025 году лекарства с доходом около $ 100 млрд выйдут из-под патента. Биоаналоги — это последующие версии этих препаратов, одобряемые на строго регулируемых рынках (ЕС, США, Япония, Канада, Австралия) на основе их сходства с оригинальными продуктами. В настоящее время мировые продажи биоаналогов превышают $ 15 млрд, и к 2030 году эта цифра может превысить $ 74 млрд.

Ранее сообщалось, что FDA отклонило одобрение ЛП для лечения рака и иммунных заболеваний.

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