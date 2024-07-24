«Альфасигма Рус» подвела итоги года работы на маркетплейсах в категории БАД

Российское представительство итальянской фармацевтической компании Alfasigma отметило первый год работы в качестве продавца на маркетплейсах. При общем росте доли БАД среди всех продуктов компании до 7% по итогам четырех месяцев 2024 года продажи на маркетплейсах Ozon и «Яндекс Маркет» составили 11% в денежном выражении.
За год работы на маркетплейсах компания фиксирует стабильный рост оборота и интерес к своей продукции. В частности, пробиотик Энтеролактис по итогам 2023 года вошел в ТОП10 брендов в категории «БАД Пробиотики» на Ozon*.
«Мы отвечаем на все вопросы покупателей и стремимся обеспечивать высокий индекс локализации, чтобы сделать продукцию «Альфасигма Рус» еще ближе к потребителям», – прокомментировали в компании.
В структуре e-com нефармацевтический сегмент маркетплейсов уступает традиционным интернет-аптекам, но растет быстрее. Поэтому в планах компании расширение этого направления в 2024 году.
*по данным аналитики Ozon
Фото: «Альфасигма Рус»