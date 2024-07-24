«Альфасигма Рус» подвела итоги года работы на маркетплейсах в категории БАД

За год работы на маркетплейсах компания фиксирует стабильный рост оборота и интерес к своей продукции. В частности, пробиотик Энтеролактис по итогам 2023 года вошел в ТОП10 брендов в категории «БАД Пробиотики» на Ozon*.

«Мы отвечаем на все вопросы покупателей и стремимся обеспечивать высокий индекс локализации, чтобы сделать продукцию «Альфасигма Рус» еще ближе к потребителям», – прокомментировали в компании.

В структуре e-com нефармацевтический сегмент маркетплейсов уступает традиционным интернет-аптекам, но растет быстрее. Поэтому в планах компании расширение этого направления в 2024 году.

*по данным аналитики Ozon

Фото: «Альфасигма Рус»



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