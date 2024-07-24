В Москве 11 человек обвинили в продаже БАД под видом лекарств

Четверых задержанных фигурантов суд заключил под стражу, остальным семи назначил меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Всего возбуждено 25 уголовных дел по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Как утверждает официальный представитель МВД России Ирина Волк, фигуранты в СМИ и интернете рекламировали свою деятельность как медицинскую и через кол-центры общались с гражданами, которые звонили, увидев рекламу, а также самостоятельно осуществляли обзвон пожилых россиян.

«Представляясь медработниками, аферисты ставили своим собеседникам фиктивные диагнозы без проведения осмотра и других достаточных оснований. Затем с использованием методов психологического воздействия убеждали в необходимости приобретения лекарственных средств, под видом которых продавали биологически активные добавки», – заявила Волк.

Полицейские при силовой поддержке Росгвардии провели 34 обыска в офисных и складских помещениях, жилищах фигурантов и изъяли образцы продукции, базы данных клиентов, записи о проведенных сделках, а также кассовую технику, печати ряда коммерческих организаций, смартфоны, 2,5 млн рублей наличными и другие предметы, которые могут послужить доказательством возможного преступления.

В начале июня 2024 года УВД по Северному административному округу Москвы пресекло деятельность группы, которая, предварительно, торговала отечественными БАД под видом лекарств по завышенным ценам, а продавцы выдавали себя за врачей сети клиник «Евромед». Сообщалось, что возбуждено более двух десятков уголовных дел, первое из которых датируется 5 апреля 2023 года. Все дела следствие планирует объединить в одно производство.

По версии правоохранителей, фигуранты размещали рекламу лекарства от простатита Доктор Прост, препарата для улучшения потенции Вивамен, диуретика Альдарон в интернете, на радио и телевидении. Сеть клиник «Евромед», врачами которой представлялись сотрудники кол-центров, не имела никакого отношения к схеме. Организатором следственные органы называют Константина Митрофанова – заместителя гендиректора компании «Восток-Запад». Ему инкриминировали три эпизода мошенничества на 517 тысяч рублей.