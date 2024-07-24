Ассортимент иностранных препаратов на российском рынке сократился на 33 позиции за полгода

RNC Pharma представила аналитику поступления в обращение на российский рынок иностранных препаратов в первой половине 2024 года. Ассортимент локализованной в России продукции за этот период вырос на 398 SKU (более 8,8 тыс. позиций), а число товарных позиций зарубежных поставщиков при этом снизилось на 33 позиции и составило 3,9 тыс.

В первом полугодии 2024 года на фармрынок поступило более 2,9 млрд упаковок лекарственных препаратов, сообщили аналитики RNC Pharma. Это на 4% больше, чем за аналогичный период 2023 года, когда рынок получил около 2,8 млрд упаковок. С января по июнь 2024 года в оборот было выведено почти 12,7 тыс. SKU (stock keeping unit —идентификатор товарной позиции) лекарств. Относительно I—II кварталов прошлого года это число выросло на 356 позиций (рис. 1).

Аналитики также отмечают рост количества торговых марок и МНН: в первом полугодии 2024 года на рынок отгружалось 4,2 тыс. разных ТМ (на 93 больше, чем за аналогичный период 2023 года). Поступление на рынок отдельных торговых марок с течением времени меняется, поэтому препараты, не поступавшие на рынок в начале 2023 года, могут отгружаться во втором полугодии.

Однако есть примеры лекарств, которые появились на российском рынке в начале текущего года впервые. К таким продуктам относится гипогликемическое средство «Вилдарил» от компании «Брайт Вэй Групп». «Вилдарил» — это очередной дженерик препарата «Галвус» (МНН вилдаглиптин) от корпорации «Новартис». В обращение «Вилдарил» вышел в апреле 2024 года, ранее были доступны еще несколько аналогов «Галвуса». По итогам первых шести месяцев на рынке обращалось уже 15 брендов различных компаний с МНН вилдаглиптин, включая «Галвус». Еще за анализируемый период на рынке появился новый дженерик препарата «Янувия» («МСД») под торговым наименованием «Ситагликс» (МНН ситаглиптин) от «Изварино». Всего в первом полугодии 2024 года на рынке насчитывалось семь аналогов «Янувии».

Общее количество МНН за год на российском рынке выросло на 44 позиции: всего в I—II кварталах рынок получал более 1,9 тыс. наименований. Среди новых действующих веществ, которые впервые появились на рынке, аналитики выделяют миорелаксант центрального действия «Стезиум» (МНН эперизон) от отечественной компании «Валента». «Валента» получила регистрационное удостоверение на препарат в июне 2023 года, а в феврале 2024 года начались отгрузки на рынок. Еще один пример МНН, которое раньше не обращалось на отечественном рынке — лоноктоког альфа (препарат «Афстила») немецкой компании «СиЭсЭл Беринг». «Афстилу» применяют в качестве гемостатического средства для терапии гемофилии А. Препарат был зарегистрирован на территории России еще в 2021 году, но поступил на рынок только в апреле текущего года.