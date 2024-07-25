Препарат от «Ангиолайф» вошел в топ-10 медицинских изобретений по версии Роспатента

Роспатент сформировал топ-10 лучших медицинских разработок с 2023 года. В том числе одно из мест в нем заняла разработка компании «Ангиолайф», резидента «Сколково», – инновационный генный препарат для лечения ишемии нижних конечностей и нейродегенеративных заболеваний, а также регенерации скелетной мышцы.

Так, ученые «Ангиолайфа» выяснили, как эффективно и безопасно стимулировать рост кровеносных сосудов. Компания запатентовала изобретение из области биотехнологии: комбинацию молекул ДНК, направленную на лечение ишемии. В настоящее время известные решения – медикаментозный и оперативный – в полной мере не устраняют основную причину болезни и не приводят к полному восстановлению микроциркуляции пораженной ткани.

В топ-10 также вошел современный коленный модуль для протезирования нижних конечностей от компании «РПК». «Изобретение отличается повышенной прочностью и надежностью за счет пневматического амортизатора. Микропроцессор устройства, обрабатывающий информацию о темпе ходьбы, передает данные в мобильное приложение. За счет этого можно варьировать скорость передвижения, менять направление движения, продолжительность ходьбы и дистанцию», – рассказали в Роспатенте. Создатели модуля уверены, что он поможет встать на ноги быстрее, чем любой механический протез.

Кроме того, в списке лидеров числится решение для диагностики лейкоза – новое химическое соединение для диагностики и лечения рака, созданное учеными из Национального исследовательского Томского политехнического университета.

«Работая в комплексе с радиоактивным элементом лютецием, оно избирательно связывается с раковыми клетками. При этом полученный препарат обладает низкой токсичностью и может использоваться в меньшей дозе для диагностики и лечения опухолей: вещество не накапливается в здоровых тканях», – пояснили в ведомстве. В этом основное преимущество разработки: известные препараты, позволяющие увидеть опухоль, негативно влияют на здоровые клетки, а ткани получают некоторую дозу облучения.

Еще одним изобретением стало средство против увядания кожи от солнечных лучей. Ученые из Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г. Б. Елякова Дальневосточного отделения РАН разработали для этой цели средство на основе эхинохрома А – самого распространенного пигмента морских ежей.

Кроме того, ученые продолжают создавать новые способы определения вируса гриппа. Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток запатентовал тест-систему для стандартизации вакцин от гриппа – определения специфической активности вируса. Это необходимо для безопасности лечения: активность вакцин и их способность образовывать антитела при введении в организм различаются и зависят от способа получения.

gxpnews