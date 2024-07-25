Зачем фармкомпании проводят IPO – российский и зарубежный опыт

Первичное публичное размещение акций «Промомеда» оживило обстановку на российском фондовом рынке, разбавив его редким для РФ направлением вложений – спектр биофармы на отечественных биржах все еще остается весьма узким, если не сказать символическим по масштабу.

По объему инвестиций в сектор здравоохранения российский фондовый рынок на несколько десятилетий отстает от западного – количество эмитентов здесь так мало, что на Московской бирже даже не выделен отраслевой индекс Healthcare. Провайдеры медицинских услуг, такие как EMC и «Мать и дитя», включены в отраслевой индекс с привязкой к потребительскому сектору. Для сравнения: на американском рынке акций в состав отраслевого индекса с привязкой к здравоохранению S&P 500 Health Care входят 63 эмитента, в том числе фармацевтические, биотехнологические компании, представители медтеха, операторы больниц и др.

Примечательно, что за океаном фармацевтические и биотехнологические компании зачастую проводят IPO (Initial Public Offering — первичное публичное предложение акций компании на фондовой бирже) еще на этапе доклинических исследований, не имея ни единого коммерциализированного препарата в линейке и даже не успев перейти на этап клинических испытаний экспериментальных препаратов, или же на ранней фазе таких исследований. Несмотря на отсутствие прибыли и даже выручки у таких компаний, инвесторы на американском рынке изучают отрасль и вкладываются, беря на себя крупные риски. При этом фармацевтические и биотехнологические фирмы из года в год попадают в топ IPO по доходности акций – к примеру, в 2023 году из 10 топовых первичных размещений 4 были представителями здравоохранения.

В числе самых выигрышных IPO прошлого года за океаном оказалась компания клинической стадии (без коммерциализированных продуктов) RayzeBio с доходностью свыше 240%, которая спустя считаные месяцы после размещения была приобретена компанией Bristol Myers, а также фирма Structure Therapeutics ранней клинической стадии, акции которой ныне торгуются почти на 80% выше цены размещения.

Одним словом, по меркам биофармацевтической отрасли в мировом масштабе привлечение инвестиций путем IPO – стандартный ход, предпринимаемый на самых ранних этапах становления компании для поддержания исследований и разработок и последующего доведения препаратов до рынка в случае успеха клинических испытаний.

Поэтому с точки зрения мировой практики становится понятно, что в России речь идет о компании совершенно другого плана – «Промомед» давно прошел все эти сложные этапы с высокой степенью неопределенности и рисков и представляет собой уже состоявшегося разработчика и поставщика биофармацевтической продукции. В портфеле компании более 330 препаратов, охватывающих все сегменты из топ-10 на фармацевтическом рынке РФ. Более 150 препаратов находятся на различных этапах разработки и клинических испытаний. Фокус внимания компании – на таких областях медицины, как онкология, метаболические нарушения, аутоиммунные и инфекционные заболевания.

При этом «Промомед» рассчитывает выпустить 40 новых противораковых препаратов к 2030 году, включая 8 ожидаемых медикаментов последних поколений first-in-class. В частности, важные запуски ожидаются в 2025 году – на рынок могут выйти новые наименования для лечения рака легких, ожирения, диабета, СМА, пневмонии и др.

Становится понятно, что здесь речь идет о фирме, идущей по пути тех же западных гигантов Eli Lilly, Pfizer, Merck и др. в плане широкой диверсификации препаратов по областям медицины и нозологиям, но в уменьшенных масштабах, соответствующих текущему уровню развития российской биофармы. В этом плане вопросов к стратегии «Промомеда» у нас нет. Вместе с тем, если сравнить компанию с подборкой зарубежных биофармкомпаний из других стран и воздерживаться от чрезмерно оптимистичных оценок будущих финансовых результатов, получается, что «Промомед» вышел на рынок акций по достаточно высокой цене, а для долгосрочного инвестора большое значение имеет фундаментальная недооцененность. Показатель P/E 2024E по акциям «Промомеда» составляет порядка 32 при среднеотраслевом значении на уровне 23, а P/S 2024E – 4,7 при среднеотраслевом на уровне 4,3. Вероятно, консервативно настроенные инвесторы захотят дождаться следующей отчетности, чтобы сформировать более предметное представление о цене, по которой вложения в эмитента будут обоснованными на долгосрок.

В среднесрочной перспективе есть вероятность новых IPO в секторе здравоохранения, который в РФ только начинает приобретать очертания. Пандемия коронавируса стала серьезным уроком для инвесторов в глобальном масштабе и подняла на новый уровень значимость фармацевтического сектора и биотеха не просто как узкоспецифичного направления вложений для диверсификации портфелей, а как инструмента спасения жизней. С учетом этого у фармы, и особенно биотеха, практически нет шансов выпасть из фокуса внимания инвесторов на мировых рынках в обозримые годы.

gxpnews