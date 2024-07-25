В Москве выявили канал сбыта БАД под видом лекарств

В Москве пресечена деятельность организованной группы, которая, согласно сообщению МВД РФ, организовала продажу биологически активных добавок (БАД) под видом лекарств. Согласно предварительной оценке, общий доход от реализации товара мог превышать 100 млн рублей в год. Об этом сообщается на сайте МВД РФ.

Отмечается, что фигуранты рекламировали свою деятельность в интернет-пространстве и СМИ как медицинскую. «С помощью сети кол-центров они общались с обратившимися гражданами, а также инициативно обзванивали пожилых россиян. Представляясь медработниками, аферисты ставили своим собеседникам фиктивные диагнозы без проведения осмотра и других достаточных оснований», – говорится в сообщении.

Затем с использованием методов психологического воздействия подозреваемые убеждали жертв в необходимости приобретения «лекарств», под видом которых продавали БАД.

На данный момент следователи опросили 40 возможных соучастников, 11 задержанным уже предъявлено обвинение в мошенничестве. Четверых из них суд заключил под стражу, еще семи назначил меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Всего возбуждено 25 уголовных дел по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). В жилищах фигурантов проведен обыск: изъяты образцы продукции, базы данных клиентов, записи о проведенных сделках, а также 2,5 млн рублей наличными и другое.

gxpnews