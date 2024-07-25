MSD закрыла сделку по приобретению EyeBio за $1,3 млрд

Спустя два месяца после того, как MSD (Merck & Co.) заявила о намерении приобрести Eyebiotech (EyeBio), сделка закрыта. Американский фармгигант включил в состав своей группы компаний новое предприятие, специализирующееся на разработке лекарств для лечения офтальмологических заболеваний, за $1,3 млрд. В рамках соглашения MSD приобрела все находящиеся в обращении акции частной британской биотехнологической компании. Акционеры EyeBio получат примерно $0,50 за акцию.

В результате сделки MSD получила доступ к основному активу EyeBio – препарату Restoret (EYE-103), предназначенному для лечения диабетического макулярного отека (ДМО) и неоваскулярной возрастной макулярной дегенерации. В феврале 2024 года EyeBio сообщила о положительных данных исследования фазы Ib/IIa AMARONE (NCT05919693), в ходе которого у испытуемых значительно улучшилось зрение.

За последние несколько месяцев MSD вложила значительные средства в расширение своего портфеля терапевтических препаратов за счет приобретений и партнерств. В марте MSD приобрела американскую компанию Harpoon Therapeutics, чтобы укрепить свой портфель иммунологических препаратов. Компания получила доступ к разработанным Harpoon Т-клеточным энхансерам – антителам, которые перенаправляют Т-клетки на атаку раковых клеток.

В ноябре 2023 года компания приобрела американскую Caraway Therapeutics, чтобы расширить свой портфель препаратов для лечения нейрогенеративных заболеваний. Портфолио Caraway включало доклинический кандидат, нацеленный на подсемейство переходных рецепторных потенциальных катионных каналов (TRPML1). Препарат рассматривается в качестве средства для лечения лизосомальной болезни Гоше и глюкоцереброзидазы (GBA) – мутации болезни Паркинсона.

В октябре 2023 года MSD подписала лицензионное соглашение с Daiichi Sankyo на разработку и коммерциализацию трех конъюгатов антитело-лекарство.

gxpnews