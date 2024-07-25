Минздрав: на устранение риска дефицита ЛП уходит от 5 до 32 рабочих дней

Период, необходимый для устранения риска дефицита того или иного товара медицинского назначения, в том числе лекарств, занимает от 5 до 32 рабочих дней. По словам первого заместителя министра здравоохранения РФ Виктора Фисенко, еще пять лет назад такой срок можно было назвать неправдоподобной историей. Его цитирует ТАСС.

«И ковид, и последующее санкционное давление, конечно, оказывают серьезное влияние и заставляют нас постоянно прорабатывать новые способы противодействия санкциям, заставляют нас вместе с Минпромторгом искать пути для повышения суверенитета в части отечественной медицинской продукции. Постоянно идет разработка и опробирование новых моделей регистрации, внесение изменений [в существующие процедуры]», – добавил он.

Фисенко также отметил, что уже отработаны механизмы ускорения регистрационных процедур, ввоза и обращения лекарств и медизделий. «На территории РФ выдано 761 разрешение на все виды клинических исследований. Также показывает свою эффективность <…> Центр лекарственного обеспечения Минздрава РФ, который продолжает централизованные закупки [препаратов], осуществляя их своевременно. Благодаря этому экономия за прошлые периоды достигает уже нескольких миллиардов рублей, что позволяет направить эти деньги на увеличение охвата лекарственной терапией наших граждан», – заключил он.

gxpnews