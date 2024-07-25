MHRA одобрило семаглутид от Novo Nordisk для снижения сердечно-сосудистого риска

Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения Великобритании (MHRA) одобрило новое показание к применению семаглутида компании Novo Nordisk, продаваемого под названием Wegovy, для снижения риска серьезных проблем с сердцем у взрослых с избыточным весом или ожирением. Как показало исследование, у людей, принимавших препарат в рамках эксперимента, на 20% снизился риск основных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий.

Одобрение препарата подтверждается результатами клинического исследования, проведенного после утверждения, в котором было показано, что еженедельные подкожные инъекции семаглутида в дозе 2,4 мг в течение пяти лет снижают количество основных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий по сравнению с плацебо. В многонациональном многоцентровом плацебо-контролируемом двойном слепом исследовании с участием 17 600 человек риск развития таких кардиологических состояний у пациентов, принимавших препарат Wegovy, снизился на 20%.

Препарат связывается с рецепторами GLP-1 поджелудочной железы, повышая секрецию инсулина после приема пищи, сдерживая выброс глюкагона и замедляя опорожнение желудка, что способствует снижению веса. Наиболее распространенными побочными эффектами, связанными с приемом препарата, являются желудочно-кишечные расстройства, такие как тошнота и рвота.

gxpnews