«Фармстандарт» вложит 1,4 млрд рублей в производство капсул в Курской области

Согласно планам компании, мощность производства желатиновых капсул составит 11 млн упаковок в год. Площадь участка в составе завода – 5 тысяч кв. м. Ожидается, что запуск новой линии увеличит число рабочих мест до 60.

«Фармстандарт» также запланировал увеличение вложений в расширение производства «широко известных и часто применяемых таблеток», таких как Аскофен-П и Цитрамон П с МНН ацетилсалициловая кислота+кофеин+парацетамол, валидол и других лекарств. В мае 2022 года сообщалось, что на эти цели направят 1,9 млрд рублей. Теперь сумма вложений выросла на 200 млн рублей – до 2,1 млрд рублей. Срок реализации проекта назначен на 2023-2024 годы, ранее планировалось ввести участок в эксплуатацию в марте 2023 года.

Мощность предприятия составит 400 млн упаковок в год, что позволит заводу практически удвоить объемы в имеющейся номенклатуре. Создание новых мощностей предполагает увеличение производственной площади корпуса №17 курского завода «Фармстандарта» на 5,3 тысячи кв. м. На предприятии появится 77 рабочих мест. По данным областного правительства, выпуск препаратов на участке уже осуществляется, но не в полном объеме.

По данным СПАРК-Интерфакс, ОАО «Фармстандарт-Лексредства» зарегистрировано в Курской области в 1992 году. Основным видом деятельности компании является производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии. Актуальная информация о бенефициаре не раскрывается. По данным на 2017 год, 100% долей принадлежали АО «Фармстандарт». Финансовые показатели также не названы.

Согласно информации с официального сайта компании, в 2023 году на заводе в Курской области произведено 544,3 млн упаковок препаратов. На данный момент там выпускают 252 наименования продукции, численность персонала составляет 1 996 человек. Общая площадь завода – 149 тысяч кв. м, производственные площади занимают 28,6 тысячи кв. м. Число производственных линий – 49.