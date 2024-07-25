Замглавы орловского Депздрава обвинили в закупке невостребованных лекарств на 23 млн рублей

Следователи полагают, что Светлана Жирова утвердила документацию на проведение электронных аукционов для закупки лекарств, положенных пациентам для обеспечения профилактики развития ССЗ и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении. Общая сумма заключенных госконтрактов составила 102,5 млн рублей. Невостребованные лекарства позднее уничтожили, что принесло существенный ущерб бюджету.

На заседании в Заводском районном суде Орла 23 июля следователь ходатайствовал о временном отстранении чиновницы от занимаемой должности «на период производства предварительного следствия по уголовному делу и принятия судом окончательного решения по уголовному делу». Суд ходатайство удовлетворил. Информации о мере пресечения для Жировой нет.

О том, что чиновница стала фигуранткой уголовного дела, стало известно 18 июля. Тогда региональные СМИ сообщали, что Жировой предъявили обвинение по ч. 3 ст. 286 УК РФ. Детали дела не раскрывались.

В мае 2022 года Советский районный суд Орловской области признал бывшего руководителя Депздрава Ивана Залогина виновным в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) и назначил ему 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком. Суд и следствие установили, что Залогин дал подчиненному «незаконное устное указание» о проведении проверки в отношении ООО «Диализный центр «Нефрос-Калуга». Компания обратилась в ведомство для переоформления медлицензии в связи с открытием в регионе диализного отделения. Чиновник поручил отказать в получении лицензии юрлицу вне зависимости от результатов проверки. Таким образом, он воспрепятствовал деятельности компании по предоставлению услуг гемодиализа населению Орловской области.

В ноябре 2023 года стало известно, что в отношении Залогина возбуждено еще одно уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 285 УК РФ). По версии следствия, бывший руководитель ведомства и «иные должностные лица из числа его подчиненных» понимали, что некоторые объекты здравоохранения на территории региона не функционируют и в дальнейшем работать не будут. Несмотря на это, чиновники направили в местный Департамент информационных технологий список работающих фельдшерско-акушерских пунктов, в который внесли такие объекты. Их включили в контракт на подключение интернета. Позднее была осуществлена «неправомерная оплата» за работу в нефункционирующих пунктах на 1,63 млн рублей. Информации о ходе дела на данный момент нет.