Регулятор намерен организовать лекобеспечение пациентов с резистентной гипертонией

Отсутствие своевременного лечения такого вида гипертензии в сочетании с хронической болезнью почек может привести к ранней инвалидизации пациентов, утрате ими трудоспособности и преждевременной смерти, отметил сопредседатель ВСП Юрий Жулев. Резистентная АГ диагностируется, когда на фоне приема трех и более антигипертензивных препаратов различных классов и изменения образа жизни не удается достичь целевого артериального давления менее 140/90.

Согласно национальным рекомендациям, а также рекомендациям Европейского общества кардиологов, для лечения резистентной АГ при поражении почек используют препараты из группы блокаторов ренин-ангиотензиновой системы. Их применяют в комбинации с блокаторами кальциевых каналов или диуретиком и другими группами средств.

Специалисты в сфере фармакологии, принимавшие участие в форуме ВСП по сердечно-сосудистым заболеваниям 25 июня 2024 года, заявили, что годовой объем финансирования для обеспечения указанной группы пациентов льготными препаратами составит около 8-9 млрд рублей.

С предложением о включении в программу пациентов с резистентной АГ в Союзе пациентов выступили в мае 2024 года. Тогда в Минздраве пообещали рассмотреть обращение ВСП «с привлечением ведущих российских экспертов». В ведомстве отметили, что программу лекобеспечения пациентов с ССЗ неоднократно расширяли, что позволило спасти «десятки тысяч жизней».

Федеральная программа по борьбе с ССЗ утверждена в 2019 году. Ежегодно на нее направляют по 10,15 млрд рублей. Средства предназначены для льготного лекобеспечения пациентов, перенесших острые ССЗ и находящихся под диспансерным наблюдением. Препараты выдают в течение двух лет.

В 2023 году лекарства получили более 806 тысяч россиян – это 96,1% от числа тех, кто находится под диспансерным наблюдением и имеет право получать такие препараты по федпроекту. С января 2024 года до начала июня препаратами обеспечили 813 тысяч пациентов. Кроме того, с 2024 года за счет включения в перечень новых категорий пациентов – с ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью – финансирование увеличилось до 11,52 млрд рублей.