Голикова представила содержание новых федеральных проектов. Главное

Татьяна Голикова в начале выступления напомнила, что общая цель к 2030 году – достичь ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) в 78 лет, и представила текущие данные по показателю в разрезе регионов. Особое внимание она попросила уделить регионам Дальнего Востока, Центрального и Северо-Западного федеральных округов, где уровень ОПЖ либо ниже 70 лет, либо ниже среднего по РФ – 73,4 года.

По данным опросов Правительства РФ, именно нацпроект «Здравоохранение», преемником которого станет новый проект, жители России считают наиболее перспективным из остальных, отметила вице-премьер. В целом же система здравоохранения влияет на показатели ОПЖ на 38%, гласит аналитика кабмина.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»

Впервые на слайдах Голиковой были публично представлены конкретные мероприятия нового нацпроекта, на которые будут выделены федеральные и региональные средства (их объем пока не определен).

Основные мероприятия проекта:

– Приобретение транспортных средств в регионы (кроме автомобилей скорой помощи). Количество ТС должно вырасти с 2,4 тысячи в 2023 году до 9 574 в 2030-м.

– Создание объектов здравоохранения – увеличение с 1,1 тысячи до 4,4 тысячи единиц.

– Капитальный ремонт зданий в городах с численностью до 100 тысяч человек – с 1,3 тысячи до 8,4 тысячи единиц.

– Приобретение оборудования в города такого же типа – с 39 тысяч до 86,4 тысячи единиц.

Также планируется открыть первичные сосудистые отделения и центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) в небольших городах и поселках, увеличить количество выездов мобильных медицинских бригад и аудиторию проекта по дистанционному мониторингу состояния здоровья.

Общий вклад нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в ОПЖ составит 2,38 года, из которых больше всего придется на «Борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями» – 0,55 лет.

Существующие федпроекты

В 2025 году продолжится реализация шести проектов, начатых в 2019–2023 годах. Не получат продолжения, по крайней мере в том же виде, такие проекты нацпроекта «Здравоохранение», как «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Развитие детского здравоохранения», «Создание единого цифрового контура на основе ЕГИСЗ», «Развитие экспорта медицинских услуг».

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

О кратких итогах текущей версии данного проекта в июне 2024 года рассказывал главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Евгений Шляхто. По его данным, основанным на показателях 40 регионов, за 4 года удалось нарастить количество пациентов, получивших амбулаторные лекарства по льготе, уменьшить время доезда «скорой» до пациентов с сосудистыми катастрофами, снизилась и смертность от болезней системы кровообращения. Специалист, однако, отметил, что нерешенной остается проблема кадрового обеспечения службы, также он призвал заняться тиражированием фармакоинвазивного подхода в лечении БСК.

Как отметила Татьяна Голикова, за 2023 год, по сравнению с 2019 годом, смертность от БСК снизилась на 4%, лекарствами обеспечены 860 тысяч человек.

Новые цели федпроекта:

– Повышение числа людей с БСК, проживших предыдущий год без острых сосудистых событий, с 4% до 10%.

– Повышение доли случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования пациентов с инфарктом миокарда, от всех пациентов, госпитализированных в стационар в первые сутки, с 82,2% до 95%.

– Рост доли пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех выбывших из стационара пациентов, с 1,6% до 5%.

– Увеличение доли лиц высокого риска осложнений или перенесших операции на сердце, обеспеченных лекарствами, с 95% до 98%.

В основные мероприятия проекта входит увеличение охвата профилактикой групп высокого риска развития БСК и тех, кто находится под диспансерным наблюдением. Также планируется выделить средства на оснащение медорганизаций радиологическим оборудованием. В каком объеме, правительство обещало уточнить позже.

«Также в рамках модернизации первичного звена откроем новые первичные сосудистые отделения на базе центральных районных и районных больниц, чтобы приблизить данную помощь к жителям села и отдельных районов. Сейчас почти 18% всех больных с инфарктами и инсультами, к сожалению, госпитализируются на непрофильные койки, и эту тенденцию нужно преодолеть», – заявила Голикова.

«Борьба с онкологическими заболеваниями»

Цели и мероприятия данного проекта Минздрав РФ уже представил ранее, все они связаны с увеличением раннего выявления ЗНО и ростом продолжительности жизни пациентов с онкологическим диагнозом. Голикова дополнила, что Правительство продолжит выделять терфондам ОМС и федеральным клиникам ежегодно по 140 млрд рублей федеральных средств на химиотерапию. Другие финансовые параметры федпроекта пока не представлены.

Упор в 2025–2030 годах, считает Татьяна Голикова, необходимо сделать на более широкое применение радиофармпрепаратов, дооснащение 20 регионов аппаратами ПЭТ/КТ, гамма-камерами и другим диагностическим оборудованием.

«Борьба с сахарным диабетом»

В 2025 году продолжится появившийся в 2023 году проект по борьбе с сахарным диабетом с ежегодным бюджетом в 10 млрд рублей. Его мероприятия будут во многом повторять текущую версию программы и будут направлены на увеличение доли больных под диспансерным наблюдением, обеспечение граждан системой непрерывного мониторинга глюкозы и развитие школ диабета для пациентов.

«Модернизация первичного звена здравоохранения»

Один из самых ресурсоемких проектов за последние несколько лет с ежегодным бюджетом 100 млрд рублей – «Модернизация первичного звена», так же как и «Борьба с ССЗ», станет основой для роста ОПЖ до 2030 года – его вклад оценивается в 0,45 лет.

Целевые показатели федпроекта представлены на слайде:

«Развитие федеральных медицинских, научных и образовательных (при наличии клиник) организаций»

Продолжение получил еще один проект – «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров (НМИЦ)», средства которого идут на методическое сопровождение регионов ведомственными медцентрами, разработку ими передовых методов лечения и проведение телемедицинских консультаций по системе «врач – врач».

Планируется, что в 2025–2030 годах появится 8 новых НМИЦ, сейчас их насчитывается 37. Как и ранее, расширенная сеть медцентров будет проводить консультации/консилиумы с применением телемедицинских технологий, проводить выездные мероприятия в субъекты и оказывать высокотехнологичную и уникальную медпомощь.

Однако Голикова предостерегла федеральные центры, которые с 2021 года получают средства ОМС напрямую от ФФОМС, от «фрагментарной» закупки оборудования. Вместо этого вице-премьер поручила составить к осени «программы развития, которые будут комплексно решать вопрос внедрения передовых методов диагностики и лечения сложных больных».

«Медицинские кадры»

Нерешенной осталась проблема кадрового дефицита в отрасли, который составляет на сегодня, по данным Татьяны Голиковой, 68 тысяч специалистов со средним медобразованием и 29 тысяч врачей первичного звена. Задачу нарастить кадровый потенциал призвано продолжение федпроекта «Обеспечение медорганизаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».

Цели новой программы – обеспеченность населения врачами и средним медперсоналом в медорганизациях, работающих по ОМС, на 10 тысяч населения и уровень дефицита врачей в государственных клиниках, причем если для первых двух правительство еще не определило конечный показатель, то для последнего он должен снизиться с текущих 29,4 тысячи до 1 470 врачей.

Обширный список мероприятий перезагрузки проекта можно увидеть на слайде:

Новые федпроекты

Формально новые федеральные проекты, которые анонсировала Татьяна Голикова, являются видоизмененным продолжением текущих проектов либо отдельных сегментов госпрограммы «Развитие здравоохранения».

«Здоровье для каждого»

Данным проектом предлагается активизировать работу существующих центров здоровья и кабинетов медицинской профилактики, сотрудники которых будут создавать индивидуальные программы здорового питания, здорового образа жизни и проводить первичную профилактику болезней.

«Совершенствование экстренной медицинской помощи»

Принципиально новым станет проект по развитию скорой медицинской помощи. Средства пойдут, главным образом, на развитие санитарной авиации и внедрение технологий бережливого производства в медорганизациях.

Практические шаги по развитию службы экстренной помощи – на слайде:

«Реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С и минимизацию рисков распространения данного заболевания»

В отдельный федпроект вылился комплекс федеральных мер, запущенных Правительством РФ по итогам старта национальной стратегии по элиминации вируса до 2030 года.

Планируется продолжить федеральное финансирование лекарственной терапии инфекции в амбулаторных условиях, к 2030 году ее должны получать порядка 155 тысяч человек. Большой задачей является создание и наполнение регистра вирусных гепатитов, внесение туда данных о профильном лечении. Кроме того, планируется расширить охват скрининга населения на наличие вируса в крови – с 23,8 млн человек в 2023 году до 67,6 млн в 2030-м.

Ежегодно правительство планирует увеличивать охват терапией и дополнительно оказывать медпомощь 60 тысячам человек в год за счет ОМС в дневных стационарах.

«Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»

Также форму федпроекта получил комплекс мероприятий по развитию реабилитационных отделений больниц. Как и сейчас, в проект погрузят дооснащение профильных отделений клиник, дополнительное финансирование по ОМС медицинской реабилитации (в 2030 году ее должны получить 8,47 млн человек).

«Национальная цифровая платформа «Здоровье»

«Сменщиком» проекта по развитию единого цифрового контура на основе ЕГИСЗ станет данная программа. Ее основные задачи до 2030 года:

– развитие ГИС в сфере ОМС и создание цифрового медицинского профиля пациентов;

– создание единой платформы по управлению здоровьем человека;

– создание отраслевой системы обеспечения информационной безопасности в сфере здравоохранения.

Фото: трансляция форума «Здоровое общество»

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