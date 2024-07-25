Путин поручил Минздраву установить сроки отсроченного обслуживания рецептов на лекарства

Президент поручил Минздраву установить сроки, в течение которых осуществляется отсроченное обслуживание рецептов на получение лекарств, до 15 декабря. Ранее министерством был разработан проект приказа, предлагающий установить максимальный срок на отсроченное обслуживание до десяти дней.

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства 4 июня в режиме видеоконференции, сообщили в пресс-службе Кремля.

Минздраву поручили внести в нормативные правовые акты изменения, устанавливающие сроки, в течение которых осуществляется отсроченное обслуживание рецептов на получение лекарств. Ответственным за исполнение поручения назначен министр здравоохранения Михаил Мурашко, срок — до 15 декабря текущего года.