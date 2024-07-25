Путин поручил Минздраву установить сроки отсроченного обслуживания рецептов на лекарства

Президент поручил Минздраву установить сроки, в течение которых осуществляется отсроченное обслуживание рецептов на получение лекарств, до 15 декабря. Ранее министерством был разработан проект приказа, предлагающий установить максимальный срок на отсроченное обслуживание до десяти дней.
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства 4 июня в режиме видеоконференции, сообщили в пресс-службе Кремля.
Минздраву поручили внести в нормативные правовые акты изменения, устанавливающие сроки, в течение которых осуществляется отсроченное обслуживание рецептов на получение лекарств. Ответственным за исполнение поручения назначен министр здравоохранения Михаил Мурашко, срок — до 15 декабря текущего года.
Приказ Минздрава о правилах отпуска лекарственных препаратов аптечными организациями, который предусматривал отсроченное обслуживание льготных рецептов, перестал действовать 1 сентября 2022 года. Сразу после на «горячую линию» Всероссийского союза пациентов начали поступать обращения от граждан, которым отказали «в фиксации отсроченных рецептов». В организации полагают, что без ведения специального журнала процесс перестал быть формализованным: непонятно, с какого дня вести отсчет и к какому времени препарат будет доставлен.
В июне Минздрав собирался внести в приказ об отсроченном использовании рецептов на лекарства норму в 30 дней, в течение которых льготники смогут пользоваться отсроченным обслуживанием в аптеках. Затем был разработан проект приказа об установке до десяти дней максимального срока на отсроченное обслуживание льготных рецептов на лекарства. Рецепты с пометкой «cito» («срочно») будут обслуживаться в срок, не превышающий трех рабочих дней. Покупателей будут оповещать о поступлении товара через звонки или СМС.
Фото: пресс-служба Кремля
Дина Коблова
pharmvestnik