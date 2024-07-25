Соучредитель Moderna и разработчик мРНК-вакцины от COVID-19 покинет компанию

Соучредитель Moderna Роберт Лангер покинет совет директоров компании 5 августа 2024 года. Он известен разработкой технологий доставки лекарств и созданием мРНК-вакцины от COVID-19.

Соучредитель компании Moderna Роберт Лангер покинет совет директоров 5 августа этого года. Об этом говорится в пресс-релизе производителя. Он не объяснил свое решение.

Стивен Беренсон, который входил в совет директоров американской фирмы с 2017 года, также заявил о своем уходе. Его заменит Дэвид Рубинштейн, соучредитель и сопредседатель одной из крупнейших в мире инвестиционных фирм Carlyle Group.

Лангер – один из девяти почетных профессоров Массачусетского технологического института (MIT). Это высшее академическое звание в американском вузе, которого были удостоены всего 9 человек. Он входит в ТОР10 наиболее цитируемых исследователей в области науки – его индекс Хирша (показатель научной продуктивности) составляет 325 (для сравнения: 60 уже считается выдающимся достижением), а его научные работы цитировали почти 430 тыс. раз.

Ученый также возглавляет крупнейшую в мире лабораторию, которая занимается изучением доставки и механизма действия лекарств на основе генетически модифицированных белков, ДНК и РНК. Ежегодно она получает гранты на десятки млн долл. и имеет штат из более чем 100 исследователей.

Лангер участвовал в учреждении более 40 биотехнологических компаний. Moderna – в их числе. Разработка известной мРНК-вакцины от COVID-19 Spikevax (mRNA-1273) – его заслуга. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило применение противоковидного препарата для экстренных случаев в конце 2020 года. Полную регистрацию американского регулятора вакцина получила в 2022 году. До сих пор это единственный коммерческий продукт Moderna.

Помимо этого, Лангер стал одним из новаторов в области выращивания трансплантируемых тканей и органов in vitro на биоразлагаемых пластиковых каркасах. Биоинженеру также удалось создать имплантируемые в организм чипы, которые могут посредством дистанционного управления доставлять лекарства в организм по заданному расписанию.

В 2015 году Лангер получил Премию королевы Елизаветы II в области инженерного дела за развитие инженерных наук на стыке с химией и медициной.

Фото: Science History Institute / Wikimedia Commons