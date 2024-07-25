Президент подписал законопроект об исключении проверок аптек из ведения МВД

Президент подписал федеральный закон о внесении изменения в КоАП РФ, он вступит в силу с 19 октября. Согласно документу, из ведения МВД исключат штрафы за нарушение лицензионных требований, по которым часто привлекают аптеки. При этом сохранятся полномочия полиции в области оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон № 192-ФЗ от 22.07.2024 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Документ устраняет дублирование полномочий органов полиции и контрольных (надзорных) органов в области производства по делам об административных правонарушениях.

Согласно внесенным в КоАП РФ изменениям, проведение контрольных мероприятий в отношении бизнеса остается прерогативой профильных ведомств. Так, из ведения МВД исключат штрафы за нарушение лицензионных требований, по которым часто привлекают аптеки. При этом полномочия полиции сохранят в области оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Законопроект подготовило правительство совместно с Генпрокуратурой и МВД. Он вступит в силу по истечении 90 дней со дня официального опубликования — 19 октября года.

Ранее в правительстве сообщили, что документ был разработан во исполнение поручения президента, которое он дал на полях Петербургского международного экономического форума в 2023 году. Законопроект подготовлен в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, которая предусматривает внедрение риск-ориентированного подхода при проведении проверок бизнеса.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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