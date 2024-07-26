Контракт между Центром лекобеспечения и БСС на дженерик долутегравира расторгнут

Контракт между Центром лекобеспечения и фармкомпанией «БСС» на поставку дженерика от ВИЧ долутегравир расторгнут по соглашению сторон. Ранее производитель оригинала GSK жаловался на условия проведения тендера в ФАС.

Заключенный контракт между Центром планирования и организации лекобеспечения граждан (ФКУ ФЦПиЛО) и фармкомпанией ООО «БСС» на поставку дженерика от ВИЧ (МНН долутегравир) производства «Промомед» на сумму 1,8 млрд руб. расторгнут по соглашению сторон. Эта информация размещена на сайте госзакупок, на которую первым обратил внимание «Здравресурс».

Договор расторгнут на основании пункта 12.3 контракта, в соответствии с ч.8 ст.95 ФЗ № 44 от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Стороны не имеют взаимных претензий по контракту друг к другу, поставка так и не состоялась.

«Вероятно, в дальнейшем будет расторгнут и второй контракт на поставку генерика долутегравира на сумму 1,3 млрд рублей», — пишет «Здравресурс».

«ФВ» направил запросы в БСС и Центр лекобеспечения.

Тендер на поставку препарата «Долутегравир» (МНН долутегравир) был объявлен 29 мая, заказчиком выступал Центр лекобеспечения. Это аналог оригинального препарата британской GSK АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» — «Тивикай». Оригинал защищен патентом до 2029 года. Иностранная компания подала жалобу в ФАС 21 июня, в результате служба приостановила закупку, подписание контракта с БСС также было приостановлено. В жалобе говорилось, что в тендере на закупку долутегравира победила российская компания «БСС», предложившая на 20 млн руб. меньше начальной цены закупки (1,86 млрд руб.). Отмечалось, что только GSK имеет право поставлять это лекарство. Однако в начале июля ФАС признала необоснованной эту жалобу GSK.

Юрист, автор проекта IP Lapa Анна Лапа говорила «ФВ», что жалоба признана необоснованной из-за того, что планы БСС пойти в обход правообладателя не доказаны. Дальнейшая судьба GSK зависит от того, пойдет ли компания в суд, отмечала она.

Фото: Изображение от freepik

Екатерина Ракитина

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