RNC Pharma представила аналитику производства готовых лекарств в I-II кварталах 2024 года

По итогам июня текущего года общий объем произведенной продукции вновь показывает двузначную динамику. Аналитики фиксируют рост на 17,3% (в руб.), всего было отгружено готовых препаратов на сумму 70,5 млрд руб. Однако общий уровень активности производственных компаний при этом был относительно низким: долгосрочная динамика в упаковках была отрицательной, на уровне -3,2%, а в МЕД — -0,3%. За первые шесть месяцев 2024 года это только второй случай: так же синхронно падали натуральные объемы выпуска в марте, но тогда это было связано с достаточно высокой базой в периоде сравнения. Всего за июнь было отгружено порядка 321,3 млн упаковок готовых лекарств, что соответствует 6,7 млрд МЕД.

Общая натуральная динамика относительно I—II кварталов 2023 года, по данным аналитиков, обеспечивалась исключительно за счет роста выпуска рецептурных препаратов. За год отгрузки в упаковках по данной товарной группе выросли на 7,4%. Ассортимент локализованных в России фармкомпаний продолжает активно развиваться. Так, общее число выпущенных в обращение торговых марок (ТМ) насчитывало 1793 позиции, это на 86 единиц больше, чем годом ранее. За год прекратились отгрузки 226 наименований. Максимальную натуральную динамику в рамках Rx-категории по итогам I—II кварталов 2024 года демонстрировали препараты, находящиеся далеко за пределами топа, в частности отгрузки препарата «Октреокс» от компании «Фармасинтез» выросли за год в 151 раз (в упаковках), препарат впервые поступил на рынок в апреле 2023 года. Второй результат продемонстрировал «Этравирин» от «ПСК Фарма» (рост в 103 раза), отгрузки препарата стартовали в мае 2023 года. В числе лекарств, входящих в ТОР50 с точки зрения натурального объема продаж, в отношении динамики эксперты отмечают гипогликемический препарат «Форметин» от «Фармстандарта». Его отгрузки выросли в 2,8 раза.

Объем выпуска препаратов в категории безрецептурных относительно I—II кварталов 2023 года сократился в анализируемом периоде на 1% (в упаковках). В I—II кварталах 2024 года на рынок поступило 939 ТМ – на 21 больше, чем годом ранее. Максимальную долгосрочную динамику показал «Кармолис» от «Доктор А. и Л. Шмидгалл и Ко» (рост в 16,4 раза), производство препарата в России стартовало еще в сентябре 2022 года, но в 2023 году объемы выпуска сильно просели. Второй результат аналитики фиксируют по препарату «Аллергостин» от компании «Полисан» (в 12 раз), здесь лонч также состоялся еще в декабре 2022 года. Третий результат — у препарата «Экзилак» от «Вертекса» (в 11,6 раза). Этот препарат впервые поступил на российский рынок еще в 2021 году. Среди лекарств из ТОР50 абсолютным лидером с точки зрения динамики выступает «Мезим» («Группа Менарини»): объем выпуска препарата за год вырос в 2,7 раза. Также достойна упоминания линейка «Коделак» («Отисифарм»), здесь натуральные объемы отгрузок выросли в 2,2 раза.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

pharmvestnik