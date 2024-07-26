Agilent купит компанию Biovectra за $925 млн

Компания Agilent Technologies объявила о заключении окончательного соглашения насчет приобретении канадской контрактной организации по разработке и производству (CDMO) Biovectra в рамках сделки стоимостью $925 млн. Она специализируется на производстве биологических препаратов, высокоэффективных активных фармацевтических ингредиентов и других целевых терапевтических молекул.

Добавление компании в портфель Agilent позволит расширить спектр предлагаемых услуг и укрепить экспертизу в таких быстрорастущих сегментах, как конъюгаты антитело-лекарство и глюкагоноподобный пептид-1. Объединенный опыт обеих компаний в области биологических препаратов и технологий генного редактирования позволит предложить клиентам комплексные решения для генной терапии.

Ожидается, что сделка будет завершена до 2025 года – Biovectra будет интегрирована в группу Agilent Diagnostics and Genomics Group. «Производственные возможности Biovectra еще больше расширят комплексные предложения Agilent в области биофармацевтики, позволяя развивать новые векторы роста, включая рабочие процессы, в которых легко интегрируются аналитические приборы, расходные материалы и широкий спектр лабораторных услуг», – заявил президент и генеральный директор Agilent Падрейг МакДоннелл.

gxpnews