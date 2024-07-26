Падение цен на дженерики ‒ основной фактор дефицита лекарств в США

Не первый год законодатели и отраслевые ассоциации стремятся решить проблему нехватки лекарств в США. Недавнее исследование немецкой аналитической компании QYOBO подтверждает тезис о том, что непропорционально низкие закупочные цены на дженерики со стороны системы здравоохранения США не стимулируют производителей обеспечивать стабильность поставок.

Согласно исследованию компании QYOBO, в период с 2020 по 2022 год на 83% препаратов, ставших дефицитными, были существенно снижены закупочные цены и только на 17% ‒ повышены. Эксперты отмечают, что снижение цен оказалось особенно пагубным для жидких и полутвердых лекарственных форм, таких как кремы, гели и инъекционные препараты. В частности, кремы показали наибольшее снижение цен, за ними следуют гели, лосьоны, трансдермальные пластыри и инъекционные препараты. Средние цены на дефицитные инъекционные препараты снизились на 23%, тогда как на недефицитные ‒ на 12%. Данные выводы основаны на анализе продаж 400 наименований наиболее популярных дженериков и онлайн-базе данных FDA о дефиците лекарств.

Опасения экспертов по поводу низкой рентабельности производства дженериков и ее связи с текущей проблемой нехватки лекарств характерны не только для аналитиков компании QYOBO. В феврале 2024 года главный врач American Society of Clinical Oncology (Американское общество клинической онкологии – ASCO) Джули Грэлоу заявила, что следует расширить перечень стимулов для производства дженериков на территории США и рассмотреть альтернативные схемы оплаты, чтобы снизить давление от «искусственно низких» ставок возмещения расходов на дженерики.

В начале мая этого года Финансовый комитет Сената США представил предложение о новой добровольной программе Medicare, направленной на поддержку моделей долгосрочных закупок путем предоставления денежных стимулов больницам и врачам за заключение сделок, обеспечивающих длительность поставок. Программа будет стимулировать заключение многолетних контрактов с производителями дженериков, увеличивать объемы закупок для государственных нужд и расширение практики заключения резервных контрактов с альтернативными поставщиками.

Дефицит лекарств, который уже несколько лет является одной из главных проблем для системы здравоохранения США, недавно достиг нового максимума. По данным Американского общества фармацевтов системы здравоохранения (ASHP), на первый квартал 2024 года дефицит составил более 300 наименований, что является самым высоким показателем с 2001 года. Результаты исследования ASHP подтвердили, что большую часть дефицита составляют дженерики в форме инъекций.

gxpnews