Анализ на гепатит С будет включен в план диспансеризации

Россиян будут проверять на наличие в крови вируса гепатита C в рамках диспансеризации. Проводить такой скрининг будет необходимо взрослым людям один раз в 10 лет. Об этом на тематической конференции по данному заболеванию рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения РФ Любовь Дроздова. По ее словам, подготовка документа, который внесет изменения в порядок проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, находится на финальном этапе. «Планируется включение скрининга на вирус гепатита C один раз в 10 лет, начиная с 18 лет. Много ли будет этих пациентов, которые будут проходить этот скрининг? На самом деле очень много», – добавила она. По словам Дроздовой, цель – охватить профосмотрами и диспансеризациями не менее 70% населения страны – как детей, так и взрослых. В 2023 году было зафиксировано перевыполнение по этому показателю, заявила эксперт. «Когда пациент к нам приходит, конечно же, это возможность применить всю мощь профилактическую, которую мы можем. И что касается выявления вируса гепатита C, это прекрасная точка входа», – заключила врач. Ранее Минздрав предлагал проводить тестирование на гепатит С в рамках диспансеризации один раз в 10 лет, начиная с 25-летнего возраста. gxpnews