«Инвестторг» продаст долговые требования к производителю медицинского стекла «Альтаир»

Как уточнили в РАД, торги будут проходить с понижением цены. Минимальная цена установлена в 1,05 млрд рублей.

Требования к «Альтаиру» у «Инвестторга» возникли на основании шести кредитных договоров. Площадка «Клин-Фармглас» занимается производством медицинского стекла – ампул и флаконов для упаковки препаратов. В состав комплекса входит земельный участок площадью 14 га, здание, 15 производственных линий завода по изготовлению специализированной продукции. В РАД подчеркнули, что требования к компании «Альтаир» и поручителю по кредитным займам «Клин-Фармаглас» гарантированно будут исполнены в полном объеме.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Клин-Фармглас» зарегистрировано в Клину Московской области в 2000 году. Бенефициаром юрлица является ООО «Альтаир». В 2023 году выручка составила 649,9 млн рублей при убытке 283,3 млн рублей. С февраля 2024 года в отношении юрлица введено наблюдение по делу о банкротстве.

ООО «Альтаир» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 1997 году. ООО «Альтаир – Санкт-Петербург» принадлежит 99,9% долей «дочки», Веронике Баланевой – 0,002%. В СПАРК-Интерфакс отсутствуют финансовые данные компании за 2023 год, а в 2022 году она выручила 11,6 млрд рублей при чистой прибыли 276 млн рублей. В апреле 2024 года в отношении юрлица открыто конкурсное производство на шесть месяцев. Решение о признании юрлица банкротом принял Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, он же назначил конкурсным управляющим актива Людмилу Самсонову. В перечне кредиторов «Альтаира» значатся «Инвестторг», «Гротекс» (выпускает продукцию под брендом Solopharm), Сбербанк и другие. «Агентство Бизнес Новостей» также сообщало, что в конце 2023 года компания «Альтаир» внесена в реестр недобросовестных поставщиков.

В июне 2024 года компания «Фаворит Трейд» приобрела за 1,4 млрд рублей фармацевтический комплекс «Сфера-Фарм». На торги объект попал в декабре 2023 года, после того как юрлицо завода было признано банкротом. Изначальная цена предприятия составляла 2,1 млрд рублей.