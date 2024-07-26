Сеть нелегальных аптек закрыли в Краснодарском крае после гибели четырех детей

В Краснодарском крае следователи и сотрудники ФСБ пресекли работу аптечной сети, торговавшей фальсифицированными лекарствами без рецепта. Умерли четверо несовершеннолетних покупателей нелегальных аптек. Двум организаторам преступления и управляющей сетью аптек удалось скрыться, они объявлены в розыск.

Следственный комитет России по Краснодарскому краю совместно с ФСБ раскрыли аптечную сеть в регионе, через которую продавали фальсифицированные препараты. Как сообщили в пресс-службе СКР, расследуется уголовное дело по факту сбыта организованной группой фальсифицированных лекарственных средств, повлекшего смерть несовершеннолетних (ч.3 ст.238.1 УК РФ).

Следствию удалось выяснить, что в 2023 году два брата организовали группу для распространения в Краснодарском крае рецептурных препаратов без рецептов врачей. Они арендовали нежилые помещения вблизи образовательных учреждений в разных районах региона и оборудовали их под видом аптек.

Злоумышленники вовлекли в состав организованной группы не меньше 27 соучастников. Часть из них работали продавцами, не имея соответствующего образования, а другая часть — управляли аптеками. До 4 июня 2024 года участники группы продавали без рецепта фальсифицированные лекарства покупателям, включая несовершеннолетних. Из-за этого умерли четверо детей.

Обыски провели по местам жительства и в нелегальных аптеках по более чем 50 адресам в Краснодаре, Усть-Лабинске, Курганинске, Апшеронске, Белореченске, Тихорецке, станице Тбилисской и поселке Мостовском. В ходе них были изъяты нелегальные лекарства и документы. Проведение проверок аптечных пунктов Краснодарского края продолжается.

Всем фигурантам дела предъявили обвинения и избрали меры пресечения. На имущество участников и организаторов преступной группы по ходатайству следователя наложены аресты на сумму более 100 млн руб. Известно также, что двое организаторов — Петр и Андрей Османовы, а также управляющая сетью незаконных аптек Кристина Луценко скрылись и объявлены в розыск.

Фото: пресс-служба Следственного комитета

Дина Коблова

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