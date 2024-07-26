«Фармимэкс» и Sanofi поставят три ЛП «Кругу добра»

Конкурсная комиссия Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан подвела итоги аукционов на поставку для «Круга добра» следующих препаратов: ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор для больных муковисцидозом в возрасте от двух до пяти лет; элосульфаза альфа для пациентов с мукополисахаридозом четвертого типа А и аталурен для пациентов с миодистрофией Дюшенна – Беккера.

У компаний Sanofi и «Фармимэкс» не было конкурентов на участие в аукционах, поэтому контракты на поставку будут заключены по максимальной цене. Результаты аукционов размещены на портале zakupki.gov.ru.

Ранее сообщалось, что Центр лекобеспечения объявил аукционы на поставку для «Круга добра» препаратов для лечения пациентов с миодистрофией Дюшенна – Беккера и муковисцидозом.

№ МНН, лек. форма и дозировка Количество Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Поставщик 1 Ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор, набор таблеток, покрытых пленочной оболочкой, 37,5 мг + 25 мг + 50 мг и 75 мг 14 952 табл. (шт.) 17 176,50 256 823 028,00 АО «Санофи Россия» 2 Элосульфаза альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 1 мг/мл 2330 мл 21 003,84 48 938 947,20 АО «Фармимэкс» 3 Аталурен, порошок для приема внутрь, 250 мг 3120 г лекарственной формы 25 813,31 80 537 527,20 АО «Фармимэкс»

gxpnews