Гинцбург: «Необходимо создать „консервы“ вакцин на случай новой пандемии»

Специалистам необходимо создать в России «консервы» вакцин в размере 15-20 возбудителей на случай возникновения новой пандемии. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Основная ошибка или недоработка, которая заключалась в 2019 году, состояла в том, что мы не готовились к пандемии, а мы готовились отразить только пандемию, обусловленную H5N1, то есть птичьим гриппом. <…> Не надо сейчас допускать такую ошибку, надо выделить 15-20 возбудителей, выделить одну технологию, по которым надо создать „консервы“ вакцинных препаратов в размере 15-20 возбудителей, которые бы в случае пандемического осложнения нарабатывались в течение буквально двух-трех недель в том количестве, которое необходимо для обеспечения гражданского полноценного оборота», – сказал Гинцбург в своем выступлении на форуме «Здоровое общество».

Он отметил, что в результате работы по профилактике и мониторингу новой пандемии сложилось четкое представление о молекулярных маркерах, какими должны обладать возбудители инфекционных заболеваний с пандемическим потенциалом.

По его мнению, организациям, занимающимся проблемой профилактики возможных пандемий, следует договориться о едином списке возбудителей инфекционных заболеваний, которые могут вызвать пандемию. «Это небольшой список – 15-20 максимум возбудителей на сегодняшний день», – подчеркнул ученый.

«Тогда мы полностью будем, соответственно, готовы к любым осложнениям, связанным с неожиданными появлениями пандемических штаммов, возникли ли они на территории Российской Федерации или вне», – заключил Гинцбург.

gxpnews