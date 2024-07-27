Фармкомпания «ВЕРТЕКС» представила результаты своей работы по итогам двух кварталов 2024 года

Во втором квартале 2024 года объем продаж фармацевтической компании «ВЕРТЕКС» вырос на 14 % в натуральном выражении в сравнении с первым кварталом и превысил 32 млн упаковок продукции. В денежном выражении показатель увеличился на 9 %. По итогам полугодия выручка производителя перешагнула отметку 10,6 млрд рублей без НДС. В объекты на территории особой экономической зоны «Санкт-Петербург» «ВЕРТЕКС» с начала года инвестировал свыше 1,16 млрд рублей.

Больше половины этой суммы компания направила на расширение мощностей инновационно-производственного комплекса на участке «Новоорловская» городской ОЭЗ. Остальные средства «ВЕРТЕКС» инвестировал в строительство первой очереди второго объекта, которую рассчитывает ввести в эксплуатацию к концу 2024 года. После завершения этапа оснащения она будет иметь назначение производственно-складского корпуса. Площадь здания превышает 22 тыс. кв. м. Для реализации проекта АО «ВЕРТЕКС» учредило дочернюю компанию ООО «БИОГЕН» в 2019 году. В результате к 2025 году общая площадь двух объектов компании в ОЭЗ превысит 78 тыс. кв. м. За более чем 10 лет на конец первого полугодия 2024 г. инвестиции компании на территории зоны приблизились к показателю 12 млрд рублей.

Доля лекарств в объеме продаж продукции компании в первой половине 2024 года традиционно превысила 90 % в натуральном выражении и почти такого же показателя достигла в денежном исчислении. На препараты, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП) приходятся 76 % упаковок в объеме продаж производителя по итогам двух кварталов. Лидером среди лекарств в натуральном выражении стал кардиопрепарат с действующим веществом бисопролол (также входит в перечень ЖНВЛП). В числе косметических средств самым продаваемым стал адгезивный бальзам для дёсен ASEPTA®, в категории БАД – витамины для волос ALERANA®.

«Главная задача компании – обеспечивать население социально значимой продукцией, что подтверждает высокая доля жизненно необходимых лекарств в структуре продаж, – комментирует генеральный директор фармацевтической компании «ВЕРТЕКС» Георгий Побелянский. – В первом полугодии мы также распространили методику нацпроекта «Производительность труда» на четвёртый по счету препарат компании из перечня ЖНВЛП для ускорения выпуска, так как стараемся использовать все возможности для повышения доступности важных лекарств населению». Речь о нестероидном противовоспалительном препарате с действующим веществом ибупрофен в виде геля.

По данным аналитической компании RNC Pharma, противогрибковый лак для ногтей «Экзилак®» с оригинальной комбинацией действующих веществ производства компании «ВЕРТЕКС» по итогам двух кварталов 2024 г. вошёл в топ-3 безрецептурных лекарств на рынке РФ по динамике объёма выпуска. По оценке экспертов, он вырос в 11,6 раза в натуральном выражении относительно первой половины 2023 г.

С начала года «ВЕРТЕКС» включил в ассортимент 20 новых позиций продукции, часть из них уже появилась в продаже. Среди новинок количественное преимущество в этот раз у косметических средств. К примеру, среди них линейка продуктов для чувствительной, сухой и склонной к атопии кожи лица бренда LE SANTI®.

На данный момент портфель компании насчитывает около 400 наименований продукции, из них 280 позиций лекарств с учётом разных фасовок и дозировок. Остальной ассортимент в портфеле включает косметические средства, биологически активные добавки собственных брендов. На стадиях разработки и регистрации более 100 продуктов, из них 20 оригинальных комбинированных лекарств, порядка 70 дженериков и 11 косметических средств.

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