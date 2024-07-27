Mankind Pharma приобретет Bharat Serums за $1,6 млрд

Индийская фармацевтическая компания Mankind Pharma объявила о покупке Bharat Serums and Vaccines Ltd в рамках сделки на сумму около 136,30 млрд рупий ($1,63 млрд). Это приобретение позволит Mankind Pharma, известной производством презервативов Manforce и являющейся одной из крупнейших фармацевтических компаний Индии, получить доступ к продукции Bharat Serums, ориентированной на женское здоровье и лечение бесплодия.

«Сегмент женского здоровья и фертильности обладает огромными возможностями и демонстрирует устойчивый рост во всем мире», – отметил управляющий директор Mankind Pharma Раджив Джунеджа.

Bharat Serums, базирующаяся в Нави-Мумбаи, зафиксировала выручку в размере 17,23 млрд рупий в финансовом году, закончившемся в марте, что на 20% больше, чем в предыдущем году. Mankind приобретет компанию у американской частной инвестиционной фирмы Advent International, которая купила контрольный пакет акций в биофармацевтической компании в 2019 году.

Компания Mankind Pharma, базирующаяся в Дели, планирует финансировать покупку за счет внутренних средств, а также за счет заемных средств и собственного капитала. Ожидается, что сделка будет завершена в течение ближайших трех-четырех месяцев, после чего Bharat Serums станет стопроцентным подразделением Mankind.

Финансовым консультантом Mankind в сделке выступила Moelis & Company, в то время как Jefferies и J.P. Morgan консультировали Advent и Bharat Serums.

gxpnews