ФМБА разрабатывает 2 новые вакцины и ЛП для лечения ВИЧ

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) активно работает над созданием новых вакцин и препаратов для борьбы с ВИЧ-инфекцией, пишет ТАСС со ссылкой на само агентство. В числе разрабатываемых препаратов — две геннотерапевтические вакцины, «КомбиМаб-1» и «КомбиМаб-2», и инновационный препарат для лечения ВИЧ-инфекции на основе лентивирусного вектора, лечение не будет сопровождаться возникновением лекарственной устойчивости.

«КомбиМаб-1» уже прошла доклинические испытания, показав свою безопасность и способность обеспечивать защиту от широкого спектра ВИЧ-штаммов на срок до 1,5 лет после однократного введения. Сейчас ведется подготовка к клиническим исследованиям. «КомбиMаб-2» находится на этапе доклинических испытаний, завершение которых планируется в первом квартале 2026 года, а клинические испытания начнутся в 2027 году. Оба препарата используют аденоассоциированный вектор для доставки нейтрализующих антител против ВИЧ, что позволит снизить вирусную нагрузку и улучшить качество лечения.

Также ФМБА разрабатывает препарат на основе лентивирусного вектора, который предотвратит развитие лекарственной устойчивости у пациентов с ВИЧ и обеспечит длительный терапевтический эффект с минимальными побочными эффектами. Этот препарат способен защищать иммунные клетки от заражения ВИЧ, что может привести к полному излечению инфекции в долгосрочной перспективе.

gxpnews