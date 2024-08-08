SuperJob назвал зарплатный минимум и максимум заместителей заведующих аптекой в августе

Зарплаты заместителей заведующих аптекой в крупных городах России в августе 2024 года стартуют от 40 тыс. руб. Меньше всего получают в Омске, Перми и Волгограде. Минимальная зарплата на этой должности в Москве — 65 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 57 тыс. руб.
Сервис SuperJob изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Заместитель заведующего аптекой» в августе 2024 года. Зарплатный максимум на этой должности в Москве достигает 170 тыс. руб. в месяц, в Санкт-Петербурге — 150 тыс. руб., в Екатеринбурге — 135 тыс. руб.
На высокий уровень дохода на позиции заместителя заведующего аптекой могут претендовать кандидаты с аналогичным опытом работы от двух лет. Преимуществом обладают сотрудники, у которых есть сертификат по специальности «Управление и экономика фармации».
Помимо работы за первым столом и контроля наличия и срока годности товаров, в должностные обязанности на этой позиции входят: планирование и организация рабочего процесса, выполнение плановых показателей аптеки, обеспечение выкладки товара, руководство персоналом аптеки.
|Город
|Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц
|Среднерыночная
заработная
плата
|I
|II
|III
|IV
|Москва
|65000—75000
|75000—85000
|85000—140000
|140000—170000
|110000
|Санкт-Петербург
|57000—65000
|65000—75000
|75000—120000
|120000—150000
|100000
|Волгоград
|40000—50000
|50000—55000
|55000—90000
|90000—110000
|70000
|Воронеж
|45000—50000
|50000—55000
|55000—90000
|90000—110000
|75000
|Екатеринбург
|50000—60000
|60000—65000
|65000—110000
|110000—135000
|85000
|Казань
|45000—55000
|55000—60000
|60000—100000
|100000—120000
|80000
|Краснодар
|45000—55000
|55000—60000
|60000—100000
|100000—125000
|80000
|Красноярск
|50000—55000
|55000—65000
|65000—105000
|105000—125000
|80000
|Нижний Новгород
|45000—50000
|50000—60000
|60000—95000
|95000—115000
|75000
|Новосибирск
|45000—55000
|55000—60000
|60000—100000
|100000—120000
|80000
|Омск
|40000—50000
|50000—55000
|55000—90000
|90000—110000
|70000
|Пермь
|40000—50000
|50000—55000
|55000—90000
|90000—110000
|70000
|Ростов-на-Дону
|45000—50000
|50000—60000
|60000—95000
|95000—115000
|75000
|Самара
|45000—50000
|50000—60000
|60000—95000
|95000—115000
|75000
|Уфа
|45000—50000
|50000—55000
|55000—95000
|95000—115000
|75000
|Челябинск
|45000—50000
|50000—60000
|60000—95000
|95000—115000
|75000
Источник: SuperJob
Фото: 123rf.com
Дина Коблова
pharmvestnik