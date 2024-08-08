BioNTech отчиталась о падении доходов и вышла из проекта по разработке акасунлимаба

Немецкий разработчик противокоронавирусной мРНК-вакцины BioNTech заявил о прекращении своего участия в совместном с датской фармкомпанией Genmab проекте, посвященном выводу на рынок биспецифического антитела акасунлимаб. Данное решение принято на фоне падения доходов BioNTech, вызванного невостребованностью продуктов против COVID-19 во всем мире.

Согласно пресс-релизу немецкого фармгиганта, чистый убыток составил €807,8 млн ($885 млн) во втором квартале текущего года. При этом выручка упала до €128,7 млн ​​по сравнению с €167,7 млн ​​в 2023 году. Тем не менее, несмотря на убытки, компания утверждает, что ее полная ожидаемая выручка за 2024 год все еще должна быть на уровне €2,5–3,1 млрд.

Биспецифическое антитело в настоящее время находится в рандомизированном исследовании II фазы, изучающем его применение при немелкоклеточном раке легких, и готовится к следующему этапу. Промежуточные данные исследования показали, что препарат гарантировал 12-месячную общую выживаемость в 69% случаев и медианную общую выживаемость 17,5 месяца в сочетании с препаратом Keytruda (пембролизумаб) от MSD.

Genmab — теперь уже в одиночку — представит обновленные данные исследования на Всемирной конференции по раку легких, которая пройдет с 7 по 10 сентября. В связи с выходом BioNTech из проекта датская компания также самостоятельно проведет испытания III фазы препарата.

Тем не менее, BioNTech отчиталась, что продолжит уделять особое внимание разработке своего портфеля конъюгатов антитело-лекарство (ADC), включая BNT323/DB-1303 и BNT324/DB-1311, которые являются совместными активами с Duality Biologics. Кроме того, компания будет улучшать свои препараты против COVID-19, адаптируя их под новые штаммы.

gxpnews