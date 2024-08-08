FDA расширило сферу применения Jemperli от GSK при раке эндометрия

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило еще один способ лечения рака эндометрия препаратом Jemperli (достарлимаб) от GSK. Данное решение регулятора расширяет предыдущие показания для метода «Jemperli плюс химиотерапия», так как в когорту пациентов теперь включены лица с опухолями с несоответствием репарации/микросателлитной стабильностью (MMRp/MSS). Эти виды опухолей составляют 70-75% среди диагноза «рак эндометрия».

Теперь взрослым онкопациентам с MMRp/MSS доступна схема лечения, которая включает сначала прием Jemperli в сочетании с карбоплатином и паклитакселом (химиотерапия), а затем Jemperli в качестве монотерапии. Решение FDA основано на результатах испытаний, в том числе продемонстрировавших снижение риска смерти на 31% в группе пациенток, которые лечились по такой схеме, по сравнению с группой, где применялась только химиотерапия.

«Jemperli плюс химиотерапия – это первый и единственный режим иммуноонкологии, который показал значительное и значимое улучшение общей выживаемости у взрослых пациентов с первично распространенным или рецидивирующим раком эндометрия независимо от статуса биомаркера. Мы рады, что этот вариант теперь доступен для большего количества пациентов в США, включая 70-75% с опухолями MMRp/MSS, у которых варианты лечения были ограничены», – сказал старший вице-президент, глобальный руководитель направления онкологии в GSK Хешам Абдулла.

gxpnews