«Фармасинтез» увеличит выпуск фармсубстанций до 760 тонн в год в Братске

ГК «Фармасинтез» построит четвертую очередь завода по производству активных фармацевтических субстанций в Братске (Иркутская область). Проект будет реализован на земельном участке площадью 1,2 га рядом с уже существующим предприятием «Братскхимсинтез» в городе, сообщает «Коммерсантъ».

В настоящее время на заводе строится третья очередь, которая будет запущена в период с 2024 по 2025 год. Это позволит нарастить объем выпуска фармсубстанций с нынешних 120 до 500 тонн в год. А к 2028 году, когда будет введена в эксплуатацию четвертая очередь, производственная мощность цехов должна увеличиться до 760 тонн.

Ожидается, что запуск новой площадки позволит компании отгружать продукцию в том числе и другим игрокам рынка. А глобальной целью проекта, по словам гендиректора «Братскхимсинтеза» Ивана Драцкого, является выход на мировой рынок. «Мы уверены, что определенный перечень субстанций, исходное сырье для которых производится в России, будет конкурентен на мировом рынке», – заявил он.

gxpnews