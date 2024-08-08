«Биннофарм Групп» получила 33 РУ в зарубежных странах за первые шесть месяцев 2024 года

Ведущая российская фармкомпания «Биннофарм Групп» за первые полгода 2024 года получила 33 регистрационных удостоверения на свои продукты в зарубежных странах. Документы получены как в странах ЕАЭС по процедуре взаимного признания, так и на территориях стран бывшего СНГ (Грузия, а также республики Молдова, Узбекистан, Азербайджан) и в Монголии.

Среди препаратов, на которые получены РУ, флагманы портфеля «Биннофарм Групп»: венотоник «Венарус», НПВП «Дексонал», спазмолитик «Необутин», муколитик «Эльмуцин», НПВП «Нурофаст», гепатопротектор «Урдокса», а также такие препараты, как антибиотик «Меропенем», средство от гипертензии «Моксонидин-Алиум» и другие.

«„Биннофарм Групп“ придерживается стратегии расширения портфеля на территории как ближнего, так и дальнего зарубежья, перенося лучшие решения на новые рынки и продвигая препараты, которые уже зарекомендовали себя в Российской Федерации. Мы выводим и блокбастеры компании, и МНН-дженерики, чтобы обеспечить рынок востребованными препаратами», – заявил директор по разработкам и регистрации Алексей Чупин.

gxpnews