L’Orеal укрепится на рынке инъекционной косметологии с покупкой 10% акций Galderma

L’Orеal заявила о приобретении 10% в швейцарской фармацевтической и косметической компании Galderma. Сумма сделки не раскрывается, но, учитывая, что к концу прошлой недели капитализация Galderma оценивалась в 16 млрд франков ($18,85 млрд), стоимость приобретения L’Orеal может составить порядка $1,9 млрд.

Параллельно, как уточняется в пресс-релизе L’Orеal, компании договорились совместно вести научные проекты, которые требуют опыта и накопленных знаний обеих: Galderma – в широком спектре дерматологических решений, L’Orеal – в биологии кожи, диагностических инструментах и ​​методах оценки проблем.

«Это знаменует собой амбициозный шаг для L’Orеal, и, следуя нашей мантре „хватайся за то, что начинается“, это позволяет нам исследовать партнерство на быстрорастущем рынке эстетики, ключевое соседство с нашей собственной игрой в чистую красоту», – сказал Николас Иеронимус, генеральный директор L’Orеal.

Вероятно, покупка доли в Galderma позволит L’Orеal укрепить позиции на рынке инъекционной косметологии, в том числе потому, что бренд Galderma Dysport является конкурентом, к примеру, Botox, производимому AbbVie. По мнению аналитиков Jefferies, данная сделка с покупкой 10% акций может свидетельствовать о стремлении L’Orеal в дальнейшем нарастить долю в швейцарской компании.

Galderma была создана в 1981 году в результате вывода фармацевтических активов L’Orеal и Nestle в единое совместное предприятие. В 2014 году свою долю в компании продала L’Orеal, а в 2019 году – Nestle. Тем не менее в марте 2024-го Galderma провела IPO, оно стало крупнейшим размещением в Европе с 2022 года, в процессе которого компания привлекла $2,2 млрд.

gxpnews