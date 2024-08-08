В «Ростехе» рассказали о новых штаммах в российских противогриппозных вакцинах

Холдинг «Нацимбио» (входит в госкорпорацию «Ростех») в преддверии осенней прививочной кампании начал отгружать российским регионам противогриппозные вакцины: трехвалентные «Совигрипп» и «Флю-М» и четырехвалентную «Ультрикс Квадри». Препараты будут поступать на аптечные склады и клиники по всей стране в три этапа, а всего до конца ноября планируется поставить 70,6 млн доз вакцин, сообщается на сайте «Ростеха».

«Вакцины содержат актуальный набор штаммов, рекомендованный ВОЗ для эпидемического сезона 2024-2025 годов», – заявил генеральный директор «Нацимбио» Андрей Загорский, добавив, что все поставляемые препараты производятся на территории России по полному циклу.

По данным ВОЗ, по сравнению с 2023-2024 годами в текущем эпидемическом сезоне ожидается смена штамма вируса A/Darwin (H3N2) на вирус A/Thailand (H3N2). С учетом прогноза в состав трехвалентных вакцин, предназначенных для применения в Северном полушарии, вошли штаммы А/Victoria (H1N1), A/Thailand (H3N2) и B/Austria (линия B/Victoria). В четырехвалентную вакцину «Ультрикс Квадри» включен дополнительный штамм B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata).

«Обновление штаммового состава противогриппозных вакцин происходит на регулярной основе в связи с частой мутацией вирусов гриппа. Известно, что среди циркулирующих штаммов, способных инфицировать человека, особенно опасны вирусы гриппа А. Именно они были ответственны за возникавшие в прошлом пандемии гриппа», – отмечается в публикации «Ростеха».

«Ультрикс Квадри» – это первая российская четырехвалентная противогриппозная вакцина. В ней содержатся четыре штамма вирусов гриппа: два подтипа вируса A и два подтипа гриппа В. Препарат выпускается на площадках холдинга «Нацимбио», как и «Совигрипп». «Совигрипп» формирует развитие специфического иммунитета к трем штаммам вирусов гриппа: к двум типам А и одному В. Так же действует и «Флю-М», но его производит разработчик – Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России.

gxpnews