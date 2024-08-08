Опрос: 49% льготников сталкивались с отказом в выписке рецепта на ЛП из-за его отсутствия

В апреле-мае 2024 года Общероссийский народный фронт (ОНФ) провел опрос на тему доступности льготных лекарств среди 26,5 тысячи респондентов из всех 89 регионов страны. В ходе исследования выяснилось, что 49% опрошенных столкнулись с отказом со стороны врача в выдаче рецепта по причине того, что необходимого препарата нет в льготной аптеке.

Кроме того, из 47% респондентов, обращавшихся за лекарством по льготному рецепту, 30% не добились того, чтобы рецепт на отсутствующий препарат был поставлен на отсроченное обслуживание. Еще 19% требовали оформить новый рецепт в связи с истечением срока действия рецепта, находящегося на отсроченном обслуживании, а 18% столкнулись с меньшей выдачей препарата, чем было заявлено в рецепте.

Также 10% респондентов отметили, что медицинская информационная система в регионе их проживания не позволяет выписать лекарство в случае его отсутствия на складах. Помимо прочего, 7% заявили, что их необслуженный рецепт на льготный препарат аннулировала медицинская организация.

Летом, в июне-июле 2024 года, ОНФ провел еще один опрос – по вопросу о реализации федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом». В нем приняли участие 5000 человек из всех субъектов РФ. Как заявили в организации, выявлены случаи отказа в обеспечении системами мониторинга глюкозы детей с сахарным диабетом первого типа – из-за несвоевременных закупочных процедур и недостаточного обеспечения, а также ввиду отсутствия постоянной регистрации.

«Из-за отсутствия общего федерального порядка обеспечения системами непрерывного мониторинга глюкозы в рамках федерального проекта в некоторых регионах вводятся дополнительные требования к пациентам, например, [требование] сдавать использованные датчики, сенсоры для получения новых или представлять подтверждение использования датчика. В некоторых субъектах РФ сохраняется сложная маршрутизация и необходимость доказывать нуждаемость через главного внештатного эндокринолога либо областную больницу», – рассказали ТАСС в пресс-службе, уточнив, что удаленность больницы от места жительства составляет до 300-500 км, а периодичность подтверждения – раз в три месяца.

gxpnews