ВС назвал признаком картельного сговора на торгах совпадение свойств файлов документов

В частности, ВС указал, что учетная запись – это хранимая в компьютерной системе совокупность данных о пользователе, необходимая для его аутентификации и предоставления доступа к его личным данным и настройкам. Пользователь задает имя учетной записи и применяет его при входе в систему. Таким образом, совпадение имен учетных записей, через которые создан и/или изменен файл, возможно только в случае их создания на одном устройстве.

«Неоднократное совпадение авторов (учетных записей) файлов заявок, поданных лицами для участия в торгах, свидетельствует об их создании/изменении с использованием единой инфраструктуры, обмене файлами заявок между ними для достижений единой цели – допуск к участию в торгах», – отмечается в определении суда.

В апреле 2024 года ВС также определил признаки, которые могут указывать на устное соглашение о картельном сговоре на торгах между исполнителем и заказчиком. Речь идет об использовании единой инфраструктуры при подготовке и участии в закупочных процедурах (один IP-адрес, одно помещение для доступа в интернет), подаче заявок и ценовых предложений, а также подготовка к закупкам одним лицом и еще ряд признаков.

По данным ФАС России, в 2023 году выявлено 2,9 тысячи госзакупок на 174 млрд рублей, в которых были нарушения антимонопольного законодательства – картели на торгах и сговор с заказчиком, причем нарушения при поставке лекарств и медизделий попали в ТОП3 по популярности. На основании материалов ведомства в 2023 году возбуждено 39 уголовных дел, из них 13 – о картелях.