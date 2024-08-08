Шпигелю и Белозерцеву не удалось обжаловать взыскание 8 млрд рублей

Судебная коллегия постановила, что решение Октябрьского районного суда Пензы должно быть оставлено без изменений. Оно вступило в силу 2 августа 2024 года.

Октябрьский райсуд 26 января 2024 года постановил обратить в доход РФ 8,158 млрд рублей солидарно с Бориса Шпигеля и Ивана Белозерцева, а также с других фигурантов – жены Бориса Шпигеля Евгении, гендиректора пензенского ОАО «Фармация» Антона Колоскова и пяти юридических лиц фармхолдинга – ООО «Биотэк», АО «МФПДК «Биотэк», ОАО «Фармация» в Пензе, ООО «Интермедфарм» и ООО «БиоСамарФарм».

«Эта сумма получена ими в результате нарушения установленных законодательством о противодействии коррупции запретов при заключении и исполнении государственных контрактов на поставку лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области в период с мая 2015 года по март 2021 года», – пояснили в суде.

Жалобы на решение суда первой инстанции подали Белозерцев, Шпигель, Колосков, а также ОАО «Фармация» и ООО «БиоСамарФарм». Генпрокуратура РФ внесла представление, но в итоге решение Октябрьского райсуда оставили без изменений.

Уголовное дело о коррупции в отношении Бориса Шпигеля возбудили в марте 2021 года. Как считали следователи, предприниматель вместе со своей супругой и Антоном Колосковым передали Ивану Белозерцеву при помощи посредников 31 млн рублей деньгами и подарками. Средства предназначались за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов.

Борису Шпигелю предъявили обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), Ивану Белозерцеву – по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов), позднее обвинение по последнему эпизоду сняли. Гособвинение запрашивало для основателя ГК «Биотэк» 12 лет заключения в колонии строгого режима.

Измайловский районный суд Москвы 25 января 2024 года приговорил Бориса Шпигеля к лишению свободы сроком на 11 лет в колонии строгого режима и штрафу в размере 450 млн рублей. Белозерцеву назначили 12 лет колонии строгого режима и штраф в размере 450 млн рублей. Ему запрещено в течение 10 лет занимать должности в госорганах. По решению суда Шпигеля и Белозерцева лишили госнаград.

Евгению Шпигель и Антона Колоскова суд признал виновными по ч. 5 ст. 291 УК РФ. Жену Шпигеля приговорили к 8 годам и 6 месяцам колонии общего режима, Колосков получил столько же лет заключения, но в колонии строгого режима. Евгении Шпигель суд также назначил штраф в размере 150 млн рублей, Антону Колоскову – 60 млн рублей.

Наказание по ч. 4 ст. 291 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере) получили и бывшие сотрудники администрации Пензенской области Геннадий Марков и Федор Федотов. Каждого приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.