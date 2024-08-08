Финансовые показатели Novo Nordisk в первом полугодии не оправдали ожидания аналитиков

Novo Nordisk сообщила о росте продаж на 25% в первом полугодии 2024 года. Несмотря на значительный рост продаж препаратов для лечения диабета и ожирения, компания снизила прогнозы по операционной прибыли на 2024 год и не оправдала ожидания аналитиков рынка.

Продажи Novo Nordisk в первом полугодии 2024 года выросли на 25% (без учета колебаний валютных курсов), до 133,4 млрд крон (19,5 млрд долл.), по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом говорится в опубликованном финансовом отчете датского производителя лекарств.

Валовая прибыль Novo Nordisk за первые 6 месяцев этого года увеличилась на 19%, до 57,8 млрд крон (8,5 млрд долл.). Однако компания указывает, что финансовый показатель не достиг ее прогнозных значений из-за убытков от обесценения в размере 5,8 млрд крон (850 млн долл.), связанных с препаратом ocedurenone, исследования которого пришлось прекратить в конце июня. Лекарственное средство не смогло показать эффективность при гипертензии у пациентов с прогрессирующей хронической болезнью почек в ходе III фазы клинических испытаний CLARION-CKD.

Отмеченный рост доходов обусловлен в первую очередь повышенным спросом на агонисты глюкагоноподобных пептидов-1 (ГПП-1), предназначенных для лечения диабета и ожирения. В прошедшем полугодии нашумевший во всем мире «Оземпик» (семаглутид) от диабета 2-го типа принес компании 56,7 млрд датских крон (8,3 млрд долл.) – на 36% больше, чем в 2023 году. Продажи Wegovy (семаглутид), назначаемого пациентам с лишним весом, взлетели на 74%, до 21 млрд датских крон (3,1 млрд долл.).

За январь — июнь 2023 года общий объем продаж сегмента всех продуктов Novo Nordisk, направленных на лечение диабета и лишнего веса, составил 125 млрд крон (18,3 млрд долл.). Это на 26% больше, чем за 6 месяцев прошлого года.

В то же время лекарства от редких заболеваний показали снижение продаж на 3%, до 8,4 млрд датских крон (1,22 млрд долл.).

Самый активный потребитель продукции датской компании – страны Северной Америки. Здесь наблюдается рост продаж на 36%, до 80,2 млрд датских крон (11,7 млрд долл.).

Европа, Ближний Восток и Африка на втором месте – выручка с продаж Novo Nordisk в этих регионах выросла на 13%, до 28,9 млрд крон (4,2 млрд долл.). Общие продажи производителя в Китае выросли на 10%, до 9,5 млрд крон (1,4 млрд долл.), по сравнению с прошлым полугодием, но доходы от лекарств для лечения редких заболеваний резко сократились — на 53%.

Примечательно, что компания снизила прогнозы на 2024 год относительно операционной прибыли. По обновленным оценкам, ее рост к концу года составит от 22 до 28% (предыдущий прогноз – в диапазоне между 22 и 30%). При этом продажи, согласно прогнозам, вырастут на 22—28% (предыдущий прогноз – 19—27%).

Несмотря на относительно высокий рост финансовых показателей по сравнению с прошлым годом, компания не дотянула до ожиданий рынка, сообщил телеканал CNBC. Аналитики London Stock Exchange Group прогнозировали операционную прибыль Novo Nordisk за первое полгода в 26,9 млрд крон (3,9 млрд долл.), при этом фактическая оказалась 25,9 млрд крон (3,8 млрд долл.). Чистая прибыль оценивалась в 20,9 млрд крон (3,1 млрд долл.), фактическая составила 20,1 млрд крон (2,9 млрд долл.).

Фото: novonordisk.com

Владимир Заболотских

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