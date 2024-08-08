Еще две компании подали иски о защите интеллектуальных прав

Компания Genentech, которая входит в группу Roche, и ее партнер Curis подали иск о защите интеллектуальных прав к ООО «Промомед Рус» и АО «Биохимик». Речь идет о противоопухолевом препарате висмодегиб. Аналогичный иск к ООО «Джодас Экспоим» подала Pfizer, которая защищает права на антибиотик авибактам+цефтазидим.

Иск Genentech и Curis принят к производству 17 июля 2024 года, первое заседание назначено на 12 сентября текущего года. В июне истцы подали ходатайство о принятии обеспечительных мер. Они просили суд обязать Минздрав РФ приостановить действие регистрационного удостоверения на дженерик «Висмодегиб-Промомед» и зарегистрированную цену на него. Арбитражный суд 22 июля 2024 года отказал в удовлетворении ходатайства.

По мнению суда, истцы не представили каких-либо доказательств, которые подтвердили бы, что непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта и причинит значительный ущерб заявителю.

Аналогичное ходатайство подавала Pfizer в мае 2024 года. Оригинатор опасался, что «Джодас Экспоим» введет в оборот дженерик авибактам+цефтазидим до истечения срока патента на оригинальный препарат, то есть до 26 июля 2026 года. Суд отказал в удовлетворении ходатайства ввиду отсутствия доказательств, что обеспечительные меры необходимы.

Компания «Джодас Экспоим», в свою очередь, ходатайствовала о приостановлении производства по делу, это прошение пока открыто. Следующее заседание пройдет 13 сентября 2024 года.

Дженерик антибиотика авибактам+цефтазидим под торговым наименованием «Авцефт» зарегистрирован в декабре 2023 года. В феврале 2024 года ФАС согласовала цену на него на 49% ниже по сравнению с референтным «Завицефта» от Pfizer.

«Висмодегиб-Промомед» зарегистрирован в феврале 2024 года. В апреле этого же года была одобрена цена на него – на 40% ниже оригинального «Эриведжа». Патент на него действует до 26 сентября 2028 года.

В ГК «Промомед» рассказали, что компания является социально ответственной, осуществляет свою исследовательскую и производственную деятельность в рамках действующего законодательства, в том числе касающегося соблюдения прав третьих лиц на интеллектуальную собственность.

«Каких-либо рисков для действительных патентных прав компаний Curis и Genentech «Промомед» не создает, мнение данных лиц об обратном – категорически ошибочно и является следствием недопонимания актуальной ситуации. Каких-либо действий, которые могли бы быть обоснованно восприняты в качестве юридической угрозы объектам правовой охраны третьих лиц, «Промомед» не совершает», – пояснили «ФВ» в пресс-службе компании.

В российском представительстве Roche воздержались от комментария. Pfizer и «Джодас Экспоим» на запросы не ответили.

Как сообщал «ФВ», Biogen подала иск к российской компании «Генериум» из-за регистрации дженерика «Спинразы».

Фото: jcomp / freepik

Елена Калиновская

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