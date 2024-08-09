Компания «Сотекс» расширила линейку препарата «Нейпилепт»

Линейка препарата «Нейпилепт» (цитиколин) от компании «Сотекс» расширилась новой лекарственной формой – таблетки 500 мг № 30, которые уже доступны в аптеках. До 2024 года цитиколин на отечественном рынке был представлен инъекционными лекарственными формами и раствором для приема внутрь во флаконах или в пакетиках по 10 мл.

Появление новой лекарственной формы препарата «Нейпилепт» призвано сделать более удобным прием цитиколина для пациентов, которым показаны пероральные формы, а также для пациентов с индивидуальными предпочтениями приема цитиколина.

Таблетки «Нейпилепт» 500 мг № 30 имеют аналогичные другим лекарственным формам показания цитиколина, по биодоступности не уступают внутривенному введению цитиколина и, следовательно, при невозможности проведения инъекций могут заменить парентеральный способ введения.

В инструкции перечислены показания к применению препарата «Нейпилепт» в таблетках по 500 мг:

острый период ишемического инсульта (в составе комплексной терапии);

восстановительный период ишемического и геморрагического инсультов;

черепно-мозговая травма, острый (в составе комплексной терапии) и восстановительный периоды;

когнитивные и поведенческие нарушения при дегенеративных и сосудистых заболеваниях головного мозга.

Согласно данным ГРЛС, препарат «Нейпилепт» производства компании «Сотекс» единственный на отечественном рынке представлен тремя лекарственными формами и пятью формами выпуска. Это раствор для инъекций 125 мг/мл 4 мл № 5, 250 мг/мл 4 мл № 5, раствор для приема внутрь 100 мг/мл флакон 100 мл, раствор для приема внутрь 100 мг/мл флакон 300 мл и новая рецептурная форма – таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг № 30, что позволяет индивидуально подобрать терапию в зависимости от возраста пациента, диагноза и тяжести течения заболевания.

gxpnews