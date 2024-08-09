ФАС отменила итоги определения поставщика по одному тендеру на поставку дженерика Тагриссо

По тендеру на закупку препаратов проходили два аукциона – на МНН олапариб стоимостью 75 млн рублей и на МНН осимертиниб стоимостью 33,1 млн рублей. Компания «Фармирива» подавала заявки на участие в обеих поставках, однако свои услуги во втором аукционе предложил и «Алькофарм», пообещав выполнить заказ на 166 тысяч рублей дешевле, чем «Фармирива». На этом основании второй лот выиграл «Алькофарм».

«Фармирива», планирующая поставить оригинальный препарат Тагриссо, обратилась с жалобой в ФАС. В компании настаивали, что «Алькофарм» предоставит «Фармации» аналог препарата AstraZeneca, а реализация дженерика через госзакупки нарушает патент иностранной компании. Торговая марка воспроизведенного препарата не сообщается, однако в России регистрацию имеют два осимертиниба российского производства – от «АксельФарм» и «Промомед». ФАС жалобу удовлетворила и потребовала отменить протоколы определения поставщика, пересмотрев до 15 августа 2024 года заявки участников закупки.

ГУП «Фармация» 8 августа исполнило распоряжение антимонопольной службы. Теперь по обоим аукционам победителем назначена «Фармирива».

Борьбу за защиту патента на Тагриссо AstraZeneca ведет уже несколько лет. В 2021 году иностранная компания попыталась через суд прервать процесс регистрации Минздравом РФ препарата компании «Аксельфарм» Осимертиниб и запретить регистрацию препаратов с МНН осимертиниб, пока не закончится действие патента AstraZeneca в 2032 году. В 2023 году дженерик все же получил регудостоверение, после чего AstraZeneca обратилась в Арбитражный суд Москвы, который в ноябре 2023 года отклонил иск. Тогда в Минздраве заявили, что подготовка к регистрации и сама регистрация дженерика не задевают права британо-шведской фармкомпании.

Позднее, в июле 2024 года, AstraZeneca подала жалобу в Генеральную прокуратуру РФ на действия «Аксельфарм», указав на реализацию дженерика через госзакупки.

Иностранная компания пытается также защитить патент на другой свой препарат – Форсига (депаглифлозин), который используется для лечения сахарного диабета II типа. Патент AstraZeneca на Форсигу будет действовать до 2028 года, однако в 2022 году пять компаний зарегистрировали свои аналоги. Основным оппонентом британо-шведской компании в этом споре выступает фармпроизводитель «Акрихин». В конце июля 2024 года ФАС возбудила дело в отношении последней компании.