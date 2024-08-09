Путин назначил статс-секретаря ФМБА и произвел кадровые перестановки в ведомстве

Таким образом, у Вероники Скворцовой сейчас есть пять заместителей. Указ президента уже вступил в силу.

Свою должность сохранила Наталья Стадченко, координирующая Управление правового обеспечения и имущественных отношений, Управление финансового и бухгалтерского обеспечения, деятельность федеральных госучреждений и территориальных органов ФМБА. Игорь Борисевич, отвечающий, в частности, за работу службы крови и Управление организации научных исследований, также останется на посту заместителя главы ведомтсва. Исполнять обязанности заместителя Вероники Скворцовой продолжит и Наталья Михайлова, она курирует работу Управления инвестиционной и контрактной деятельности и Специального управления в части вопросов международной деятельности ФМБА.

Андрей Дыдыкин, который с апреля 2020 года работал заместителем главы ФМБА и координировал Управление спортивной медицины и цифровизации, деятельность Мобилизационного отдела и медорганизаций по вопросам цифровизации, в президентском указе не упоминается.

Татьяна Яковлева, контролировавшая работу Управления организации медпомощи и промышленной медицины, Управления делами и кадров, Управления трансляционной медицины, инноваций и кадровой политики, а также организаций медико-социальной экспертизы и санаторно-курортной отрасли, останется первым заместителем главы агентства.

Переназначение заместителей главы ФМБА связано с переходом агентства в подчинение главе государства, произошедшем в июне 2024 года. В том же месяце Владимир Путин подписал указ о переназначении Вероники Скворцовой на должность руководителя ФМБА. В начале июля 2024 года президент также утвердил обновленное Положение о ФМБА, которое, в частности, учредило новую должность статс-секретаря – замруководителя. Всего у главы агентства может быть семь заместителей, в том числе один первый и один статс-секретарь.