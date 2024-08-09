«Ригла» обрела «Аптечество»

Гендиректор «Риглы» Борис Попов и Юрий Гайсинский на запросы Vademecum не ответили.

По словам источников, близких к продавцу и покупателю, сделку готовила прежняя команда «Риглы» во главе с Александром Филипповым.

В системе СПАРК-Интерфакс изменения пока не отражены, однако 2 августа 2024 года ООО «Нижегордская аптечная сеть» подала в Федеральную налоговую службу (ФНС) заявление о регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юрлица.

В 2023 году выручка Farmani и «Аптечество» составила 8,9 млрд рублей. По этому показателю «Нижегородская аптечная сеть» заняла 29 место в рейтинге «ТОП200 Аптечных сетей России по итогам 2023 года».

«Ригла», основанная в 2001 году, заняла в том же рейтинге Vademecum первое место по выручке с показателем в 153,4 млрд рублей. К началу 2023 года она насчитывала 4100 аптечных учреждений. Ближайший конкурент «Риглы» – сеть «Апрель» Вадима Анисимова отстает по выручке от лидера на 29,2 млрд рублей. Планы развития «Апреля» – по итогам 2024 года ритейлер рассчитывает управлять около 12 тысяч аптек – стали одним из важных триггеров для ускорения консолидации розницы, в том числе и корректировки политики «Риглы» в области М&А, отмечают участники рынка. На протяжении 10 лет сеть удерживала лидерство, благодаря небольшим сделкам (сети по 20-30 точек) и органическому росту.

В июне 2023 года «Ригла» приобрела краснодарскую «Трик Фарма» – всего пять точек. В августе 2023 года «Ригла» также завершила сделку по покупке приморской аптечной сети «Фарм», состоящую из 31 аптеки. Последнее крупное приобретение компании произошло в феврале 2024 года. Тогда сеть купила 14 точек в Санкт-Петербурге, работавших под вывесками «Народная аптека» и «Очей очарование». Участники рынка сообщили Vademecum, что фактическим владельцем проданной сети выступал известный петербургский предприниматель Алексей Батулин.

Фото: Никита Закревский/Vademecum

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