FDA одобрило первый препарат от распространенных форм опухоли мозга

FDA одобрило препарат Voranigo французской компании Servier от распространенных форм опухолей головного мозга с мутациями в генах IDH1 или IDH2. Плацебоконтролируемые исследования показали, что препарат значительно увеличивает выживаемость без прогрессирования заболевания.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Voranigo французской фармацевтической компании Servier от опухолей головного мозга. Об этом сообщил разработчик лекарственного средства в опубликованном пресс-релизе.

Лекарство стало первым зарегистрированным методом таргетной терапии определенного типа глиом, т.е. злокачественных новообразований в головном мозге. Речь идет об опухолях, известных как астроцитомы и олигодендроглиомы 2-й степени злокачественности, вызванных мутацией в генах, которые кодируют ферменты изоцитратдегидрогеназа 1 и 2 (IDH 1 или 2).

Одобрение Voranigo основано на результатах клинического исследования INDIGO, опубликованных в журнале The New England Journal of Medicine. Препарат значительно увеличил выживаемость пациентов без прогрессирования заболевания до 27,7 месяца, тогда как среди принимавших плацебо этот показатель составил 11,1 месяца.

Препарат представляет собой пероральный ингибитор ферментов IDH1 и IDH2 в виде таблеток, принимаемых раз в день. Он проникает через гематоэнцефалический барьер, достигает опухоли в головном мозге и снижает активность упомянутых ферментов в раковых клетках. Это помогает контролировать рост глиомы, препятствуя ее дальнейшему распространению. Лекарство Servier – первое зарегистрированное FDA средство, направленное на лечение глиом.

IDH-мутантные диффузные глиомы – наиболее распространенный вид мозговой опухоли, диагностируемый у взрослых в возрасте до 50 лет. Против них сегодня не существует лечения. Без медицинского вмешательства они увеличиваются в размерах и распространяются на здоровые ткани мозга.

Согласно данным Центрального регистра опухолей головного мозга США (CBTRUS) с 2016 года по 2020 год, на 100 тыс. человек в возрасте от 15 до 39 лет приходится 1,81 случая заболевания диффузными астроцитарными и олигодендроглиальными опухолями.

