К 2030 году 150 тыс. пациентов с гепатитом С обеспечат препаратами амбулаторно

По данным опроса, почти 50% льготников, обратившихся за лекарствами, получили отказ в постановке на отсроченное обслуживание рецептов, поскольку в 2022 году перестали действовать соответствующие требования Минздрава. По информации ТАСС, 18% респондентов столкнулись с меньшей выдачей препарата, чем было выписано в рецепте, а у 7% рецепт аннулировала медицинская организация.

В ходе встречи также было заявлено, что в новый федеральный проект по борьбе с гепатитом С, запланированный на 2025 год в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», включат льготное лекобеспечение. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на презентацию министра здравоохранения Михаила Мурашко, к 2030 году препаратами, закупленными за счет средств федерального бюджета, в амбулаторных условиях должны быть обеспечены 154 698 человек с хроническим вирусным гепатитом С (ХГС).

Всего проект будет включать пять целевых показателей. По планам, к 2030 году излечиться от ХГС должны 334 тыс. пациентов. В 2023 году этот показатель составил лишь 34 тыс. вылечившихся.

«В 2023 году мы всех детей, имеющих заболевание гепатитом С, пролечили, и блок вопросов, касаемых взрослого населения, с прошлого года попал в зону нашего внимания. Мероприятия федерального проекта направлены на обеспечение порядка проведения исследований на антитела к гепатиту С и, соответственно, лечение», — заявил Михаил Мурашко.